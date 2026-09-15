Sverige
Företaget Ica gör drogtester på alla som ska få jobb hos dem. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Vanligare med tester för jobb
Det har blivit vanligare
att företag vill göra olika tester
på folk som söker jobb hos dem.
Till exempel test för droger.
Ica som säljer mat
gör sådana tester på alla
som ska få jobb hos dem.
De får lämna ett prov med kiss.
Sedan undersöker Ica
om det finns droger i kisset.
Det finns också företag
som gör tester för alkohol.
Eller kollar om
personen som söker jobb
har gjort något brott tidigare.
För folk som
söker jobb i kommunen
eller staten finns det lagar.
De får göra tester
på folk i särskilda fall.
För företag finns det
inga sådana lagar.
Det är lagligt att fråga om tester.
De kan inte tvinga någon.
Men om någon
säger nej till test kan företaget välja
att ge jobbet till någon annan.
Fackförbundet Unionen
tycker att det är fel att göra tester
för droger på alla sorters jobb.
Men de tycker att det
är okej i vissa fall.
Till exempel om folk
ska jobba med tunga maskiner
där det kan hända olyckor.
Eller jobb där folk
jobbar med hemliga uppgifter.
8 SIDOR/TT
15 september 2026
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Testet är bara till synes frivilligt. Om alternativet är att ansökan avslås, är detta ett rättsligt tvivelaktigt agerande.
Jag tycker att det är jättebra, det borde finnas på alla arbetsplatser.drogtesta chefer också.