Vanligare med tester för jobb

Det har blivit vanligare

att företag vill göra olika tester

på folk som söker jobb hos dem.

Till exempel test för droger.

Ica som säljer mat

gör sådana tester på alla

som ska få jobb hos dem.

De får lämna ett prov med kiss.

Sedan undersöker Ica

om det finns droger i kisset.

Det finns också företag

som gör tester för alkohol.

Eller kollar om

personen som söker jobb

har gjort något brott tidigare.

För folk som

söker jobb i kommunen

eller staten finns det lagar.

De får göra tester

på folk i särskilda fall.

För företag finns det

inga sådana lagar.

Det är lagligt att fråga om tester.

De kan inte tvinga någon.

Men om någon

säger nej till test kan företaget välja

att ge jobbet till någon annan.

Fackförbundet Unionen

tycker att det är fel att göra tester

för droger på alla sorters jobb.

Men de tycker att det

är okej i vissa fall.

Till exempel om folk

ska jobba med tunga maskiner

där det kan hända olyckor.

Eller jobb där folk

jobbar med hemliga uppgifter.

8 SIDOR/TT