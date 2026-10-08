Sverige
Kronprinsessan Victoria fick hålla ett gosedjur på Gotland efter övningen. Foto: Jonas Ekströmer / TT
Victoria på Gotland
Kronprinsessan Victoria
har varit på Gotland.
Där var det en övning
om hur det kan gå till
att flytta människor
om det blir krig.
Victoria var med i övningen.
Hon och flera andra personer
fick träna på att bli flyttade.
Personerna flyttades i bussar
till en särskild plats
där folk tog emot dem.
Där kunde de få
boende, mat och annat stöd.
Flera myndigheter
var med i övningen.
Det var myndigheten Försvarsmakten,
länsstyrelsen på Gotland
och Svenska kyrkan.
Övningen handlade inte
om att risken för krig i Sverige
har ökat.
Det säger länsstyrelsen.
8 SIDOR/TT
8 oktober 2026
Bra alla borde göra det.
🥰🥰