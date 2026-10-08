Sverige

Victoria sitter utomhus på en bänk med andra personer. Hon håller ett gosedjur.

Kronprinsessan Victoria fick hålla ett gosedjur på Gotland efter övningen. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Victoria på Gotland

Kronprinsessan Victoria
har varit på Gotland.

Där var det en övning
om hur det kan gå till
att flytta människor
om det blir krig.

Victoria var med i övningen.
Hon och flera andra personer
fick träna på att bli flyttade.

Personerna flyttades i bussar
till en särskild plats
där folk tog emot dem.
Där kunde de få
boende, mat och annat stöd.

Flera myndigheter
var med i övningen.
Det var myndigheten Försvarsmakten,
länsstyrelsen på Gotland
och Svenska kyrkan.

Övningen handlade inte
om att risken för krig i Sverige
har ökat.
Det säger länsstyrelsen.

8 SIDOR/TT

8 oktober 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. ... skriver:
    8 oktober, 2026 kl. 15:49

    Bra alla borde göra det.

    Svara
  2. Majdi skriver:
    8 oktober, 2026 kl. 21:27

    🥰🥰

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar