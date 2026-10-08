Victoria på Gotland

Kronprinsessan Victoria

har varit på Gotland.

Där var det en övning

om hur det kan gå till

att flytta människor

om det blir krig.

Victoria var med i övningen.

Hon och flera andra personer

fick träna på att bli flyttade.

Personerna flyttades i bussar

till en särskild plats

där folk tog emot dem.

Där kunde de få

boende, mat och annat stöd.

Flera myndigheter

var med i övningen.

Det var myndigheten Försvarsmakten,

länsstyrelsen på Gotland

och Svenska kyrkan.

Övningen handlade inte

om att risken för krig i Sverige

har ökat.

Det säger länsstyrelsen.

8 SIDOR/TT