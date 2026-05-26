Här är den soligaste platsen

Två stolar i stenen granit visar var Sveriges soligaste plats finns. Foto: Ikea

Sveriges soligaste plats
finns på ön Gotland.
Platsen finns
sydväst om Burgsvik.

Där har solen lyst
flest timmar
de senaste tjugo åren.

Det visar undersökningar
som experterna
på myndigheten SMHI har gjort.

Platsen är en meter bred
och en meter lång.
Där finns två stolar
som du kan sitta och sola i.

Magnus Elebäck har gjort stolarna.
De är av stenen granit.

Företaget Ikea har
betalat för stolarna.
Det är också Ikea
som bett SMHI att räkna ut
var den soligaste platsen finns.

8 SIDOR/TT

26 maj 2026

