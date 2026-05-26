Här är den soligaste platsen

Sveriges soligaste plats

finns på ön Gotland.

Platsen finns

sydväst om Burgsvik.

Där har solen lyst

flest timmar

de senaste tjugo åren.

Det visar undersökningar

som experterna

på myndigheten SMHI har gjort.

Platsen är en meter bred

och en meter lång.

Där finns två stolar

som du kan sitta och sola i.

Magnus Elebäck har gjort stolarna.

De är av stenen granit.

Företaget Ikea har

betalat för stolarna.

Det är också Ikea

som bett SMHI att räkna ut

var den soligaste platsen finns.

8 SIDOR/TT