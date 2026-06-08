Sport
Frida Karlsson med sina medaljer från OS. Foto: Christine Olsson/TT
Frida Karlsson får fint pris
Kronprinsessan Victoria
delar ut ett pris
till en idrottare varje år.
Hon delar ut priset
på sin födelsedag den 14 juli.
Det händer
i Borgholm på Öland.
I år får skidåkaren
Frida Karlsson priset.
– Det känns otroligt stort.
Det säger Frida Karlsson.
Hon vann tre medaljer
i OS i vintras.
Hon vann guld
i 20 kilometer skiathlon.
Hon vann guld
i tio kilometer fritt.
Hon vann silver i stafett
tillsammans med Sveriges lag.
Frida Karlsson är 26 år.
Hon kommer från Sollefteå.
8 SIDOR/TT
8 juni 2026
Grattis😂💚
Grattis Frida Karlsson
Hoppas du äta något gott
Kvällen
Har en trevlig födelsedag