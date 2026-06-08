Sport

En nära bild. Hon har en mössa på sig. Hon håller upp tre medaljer.

Frida Karlsson med sina medaljer från OS. Foto: Christine Olsson/TT

Frida Karlsson får fint pris

Kronprinsessan Victoria
delar ut ett pris
till en idrottare varje år.

Hon delar ut priset
på sin födelsedag den 14 juli.
Det händer
i Borgholm på Öland.

I år får skidåkaren
Frida Karlsson priset.

– Det känns otroligt stort.

Det säger Frida Karlsson.

Hon vann tre medaljer
i OS i vintras.
Hon vann guld
i 20 kilometer skiathlon.
Hon vann guld
i tio kilometer fritt.
Hon vann silver i stafett
tillsammans med Sveriges lag.

Frida Karlsson är 26 år.
Hon kommer från Sollefteå.

8 SIDOR/TT

8 juni 2026

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2 kommentarer
  1. Olle skriver:
    8 juni, 2026 kl. 14:28

    Grattis😂💚

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  2. Wictor Bajskorv freundt skriver:
    8 juni, 2026 kl. 16:27

    Grattis Frida Karlsson
    Hoppas du äta något gott
    Kvällen
    Har en trevlig födelsedag

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