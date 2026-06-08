Frida Karlsson får fint pris

Kronprinsessan Victoria

delar ut ett pris

till en idrottare varje år.

Hon delar ut priset

på sin födelsedag den 14 juli.

Det händer

i Borgholm på Öland.

I år får skidåkaren

Frida Karlsson priset.

– Det känns otroligt stort.

Det säger Frida Karlsson.

Hon vann tre medaljer

i OS i vintras.

Hon vann guld

i 20 kilometer skiathlon.

Hon vann guld

i tio kilometer fritt.

Hon vann silver i stafett

tillsammans med Sveriges lag.

Frida Karlsson är 26 år.

Hon kommer från Sollefteå.

8 SIDOR/TT