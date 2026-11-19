Nästa år får jägare

skjuta 72 vargar i Sverige.

Det har myndigheter bestämt.

Naturskyddsföreningen

vill stoppa det.

Vargen är fridlyst i Sverige.

Det är inte fritt att jaga den.

Därför bestämmer myndigheter

hur många vargar

jägarna får skjuta varje år.

Naturskyddsföreningen

är orolig att nästa års jakt

kan hota vargen i Sverige.

– Myndigheterna

kan inte förklara

varför jakten behövs.

Det säger Beatrice Rindevall

på Naturskyddsföreningen.

Förra året stoppade

en domstol jakten på varg.

Det var efter att

Naturskyddsföreningen klagat.

Det är inte klart

hur det blir den här gången.

8 SIDOR/TT