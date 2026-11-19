De vill stoppa jakten
Nästa år får jägare
skjuta 72 vargar i Sverige.
Det har myndigheter bestämt.
Naturskyddsföreningen
vill stoppa det.
Vargen är fridlyst i Sverige.
Det är inte fritt att jaga den.
Därför bestämmer myndigheter
hur många vargar
jägarna får skjuta varje år.
Naturskyddsföreningen
är orolig att nästa års jakt
kan hota vargen i Sverige.
– Myndigheterna
kan inte förklara
varför jakten behövs.
Det säger Beatrice Rindevall
på Naturskyddsföreningen.
Förra året stoppade
en domstol jakten på varg.
Det var efter att
Naturskyddsföreningen klagat.
Det är inte klart
hur det blir den här gången.
8 SIDOR/TT
- Jägare får skjuta varg
i Sverige varje år mellan
den 2 januari och 15 februari.
Myndigheter bestämmer
hur många vargar
jägarna får skjuta varje år.
Det kallas licensjakt.
- Jägare kan också få skjuta varg
om det är för att skydda andra djur
som renar och hundar.
Det kallas skyddsjakt.
jag hoppas att en domstol ska stoppa det galenskap, jag kan inte förstå varför Sverige är ett land som vill inte skydda hotade djur och naturen. Då måste man skämmas 😠
Låt oss tala klarspråk: enligt officiella uppskattningar lever det upp till 3 000 vargar i Tyskland! Och ändå är vargjakt förbjuden där. I Sverige finns det knappt 350 vargar. Tyskland är tättbefolkat. Sverige har betydligt mer naturlig livsmiljö.
… Vad är då det verkliga motivet för vargjakten i Sverige?
Jag är emot! Jag har inte utbildning i ämne-men det behövs inte enligt mig!😔
varg + pistol =kött
kött = gott
Lämna vargarna i fred
Jag tycker det är jättebra att dom ska skjutas .dom dödar mina får. Jag gillar inte vargar avskyvärda djur.
Jag tycker människor är mer hemska än vargar
Med tanke på hur många vargar som tjuvjägare och andra mindre begåvade dödar. ”Skjut, gräv ner och håll käften”. Deras retorik. Vargen gör mer för ekosystemet, kretsloppet än vad vår art gör. Vår art förökar sig och överbefolkar planeten och utrotar art efter art för nöjes skull. Är det friskt.
Håller med fullkomligt
håller inte med biologen.
Jag vill också stoppa jakten!
Människan är det djur som förstör planeten inte vargen. Alla andra djur gör bara det dom alltid har gjort