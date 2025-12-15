Sverige
En varg. Foto: Heiko Junge/NTB
Ingen jakt på vargar
Det blir ingen planerad
jakt på vargar nästa år.
Det säger domstolen
förvaltningsrätten i Luleå.
Jakten skulle börja
den 2 januari.
Då skulle 48 vargar
få skjutas i fem olika län.
Det har myndigheten
länsstyrelsen
tidigare bestämt.
Men organisationen
Naturskyddsföreningen
klagade på beslutet.
De vill skydda vargen.
De säger att jakten
är olaglig.
Nu stoppar förvaltningsrätten
jakten helt.
Domstolen säger att
det inte är klart att det går
att ta bort så många
vargar som länstyrelsen sagt.
Det finns risk att vargen
inte kan överleva i Sverige då.
Men jägarna tycker att det
är fel att stoppa jakten.
– Vi kommer att göra
vad vi kan för att
jakten ändå ska bli av.
Det säger Anders Lindström
från organisationen
Jägarnas riksförbund.
I dag finns det ungefär
350 vargar i Sverige.
Regeringen har bestämt
att det räcker med 170 vargar.
De har fått kritik
från EU för det.
8 SIDOR/TT
Skjut alla vargar dom är farliga.
Vargar I Sig Är Inte Farliga För Människor Dom Är Bara Skygga