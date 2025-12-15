Ingen jakt på vargar

Det blir ingen planerad

jakt på vargar nästa år.

Det säger domstolen

förvaltningsrätten i Luleå.

Jakten skulle börja

den 2 januari.

Då skulle 48 vargar

få skjutas i fem olika län.

Det har myndigheten

länsstyrelsen

tidigare bestämt.

Men organisationen

Naturskyddsföreningen

klagade på beslutet.

De vill skydda vargen.

De säger att jakten

är olaglig.

Nu stoppar förvaltningsrätten

jakten helt.

Domstolen säger att

det inte är klart att det går

att ta bort så många

vargar som länstyrelsen sagt.

Det finns risk att vargen

inte kan överleva i Sverige då.

Men jägarna tycker att det

är fel att stoppa jakten.

– Vi kommer att göra

vad vi kan för att

jakten ändå ska bli av.

Det säger Anders Lindström

från organisationen

Jägarnas riksförbund.

I dag finns det ungefär

350 vargar i Sverige.

Regeringen har bestämt

att det räcker med 170 vargar.

De har fått kritik

från EU för det.

