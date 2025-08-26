Varg dödade får

Får blev dödade

av varg i Sörmland.

26 får blev dödade

eller fick dödas efter attacken.

19 får är försvunna.

Experter säger att det är

en stor attack av varg.

Experter vet inte

om det är en eller flera

vargar som attackerat.

Platsen där det hände

ligger mellan orterna

Flen och Sparreholm.

Det är nära ett område i Sörmland

där det finns vargar.

– Så det är flera vargar

som rör sig där,

säger Markus Södling

som jobbar på myndigheten länsstyrelsen.

Tidigare i sommar har vargar

också attackerat får i Sörmland.

I början av sommaren

bestämde länsstyrelsen

att jägare skulle försöka skjuta en varg.

Nu får de inte längre jaga varg.

