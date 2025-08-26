Sverige

En varg.

En varg. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Varg dödade får

Får blev dödade
av varg i Sörmland.
26 får blev dödade
eller fick dödas efter attacken.
19 får är försvunna.

Experter säger att det är
en stor attack av varg.

Experter vet inte
om det är en eller flera
vargar som attackerat.

Platsen där det hände
ligger mellan orterna
Flen och Sparreholm.
Det är nära ett område i Sörmland
där det finns vargar.

– Så det är flera vargar
som rör sig där,
säger Markus Södling
som jobbar på myndigheten länsstyrelsen.

Tidigare i sommar har vargar
också attackerat får i Sörmland.

I början av sommaren
bestämde länsstyrelsen
att jägare skulle försöka skjuta en varg.
Nu får de inte längre jaga varg.

8 SIDOR/TT

26 augusti 2025

