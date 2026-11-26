Just nu är priset på el

i Sverige det högsta priset

sedan december år 2022.

Då var det kris

med elen i Sverige.

Även i norra Sverige

är elen dyr nu.

Det brukar vara

billigare där.

Men det har blåst

för lite den senast tiden.

Då kommer det mindre el

från kraftverken för vind.

Det gör att priset

på el blir högre.

En motor på kärnkraftverket

Olkiluoto 3 i Finland

ska vara avstängd i några dagar.

Den är Nordens

största kärnkraftverk.

Det gör också att priset

på el ökar i norr.

Priset kommer fortsätta

att vara högt även på fredag.

8 SIDOR/TT

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