Högt pris på el
Just nu är priset på el
i Sverige det högsta priset
sedan december år 2022.
Då var det kris
med elen i Sverige.
Även i norra Sverige
är elen dyr nu.
Det brukar vara
billigare där.
Men det har blåst
för lite den senast tiden.
Då kommer det mindre el
från kraftverken för vind.
Det gör att priset
på el blir högre.
En motor på kärnkraftverket
Olkiluoto 3 i Finland
ska vara avstängd i några dagar.
Den är Nordens
största kärnkraftverk.
Det gör också att priset
på el ökar i norr.
Priset kommer fortsätta
att vara högt även på fredag.
8 SIDOR/TT
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sluta höja priset på el
jaaaa 😀
jaaaa 😀
Min man nämnde nånting!!!
Vi är helt utlämnande och blåsta av våra politiker. Fan ta dom allihopa.
Hej!
Elen är dyr på grund av dåliga politiska beslut!
Så länge vi har miljöpartiet kommer allt att vara dyrt dom tänker inte alls
Jävla idioter som styr😠
Ja exakt
sluta höja 😡
Sänka el priset jana idén har vinteren.