Prinsessan Estelle är 14 år.

Hon går i klass åtta

på en skola i Stockholm.

Nu har hennes skola prao.

Då ska eleverna

prova på något jobb.

Estelle har fått prova

att jobba med sin morfar,

Sveriges kung.

Hon ska också få vara

på finska presidentens kontor

i staden Helsingfors.

Där ska hon få följa med

Finlands president Alexander Stubb.

8 SIDOR/TT

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