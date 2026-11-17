Estelle jobbade med kungen
Prinsessan Estelle är 14 år.
Hon går i klass åtta
på en skola i Stockholm.
Nu har hennes skola prao.
Då ska eleverna
prova på något jobb.
Estelle har fått prova
att jobba med sin morfar,
Sveriges kung.
Hon ska också få vara
på finska presidentens kontor
i staden Helsingfors.
Där ska hon få följa med
Finlands president Alexander Stubb.
8 SIDOR/TT
Var har du prao?
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Prao= Förr i tiden kallades det för pryo (praktisk yrkesorientering), men bytte namn och breddades till prao.
Finns det lika möjligheter för alla barn i Sverige? I alla fall blir man kung från far till son (eller dotter!). President också? I alla fall rik och mäktig, det är säkert. …men inte för alla, bara för dem som är födda med en silversked i munnen
varför fick jag ingen som den här möjlighet….!!!