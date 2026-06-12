De firar 50 år som gifta

I år firar kungen

och drottningen 50 år som gifta.

Det kallas för guldbröllop.

Det var den 19 juni år 1976

som Sveriges kung Carl Gustaf

gifte sig med Silvia Sommerlath.

De träffades år 1972.

Det var under tävlingen OS

i staden München i Tyskland.

Silvia jobbade där.

Hon tog hand om viktiga gäster.

När kungen och Silvia

såg varandra blev de genast kära.

– Det sa klick,

har kungen berättat.

Kungen var 26 år

när de träffades. Silvia var 28 år.

Hennes pappa var

från Tyskland

och mamman från Brasilien.

I början ville kungen och Silvia

inte visa att de var kära.

De försökte gömma sig

för tidningar och fotografer.

Men i mars år 1976

berättade de för alla

att de hade förlovat sig.

Två månader senare gifte de sig.

De åkte med häst och vagn

genom Stockholm.

Nästan två hundra tusen människor

kan ha varit ute på gatorna

för att fira bröllopet.

Nu ska kungen och drottningen

fira 50 år som gifta.

Firandet är lördagen den 13 juni.

Allt visas på tv.

Festen startar på förmiddagen

med gudstjänst i Storkyrkan

i Stockholm.

Sedan åker kungen och drottningen

båt och häst och vagn genom Stockholm.

På kvällen blir det konserter.

Programmet börjar

klockan 10.30 den 13 juni.

Du kan se det på kanalen

SVT 1 eller på SVT Play.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR