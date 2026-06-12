Sverige
Sveriges kung Carl Gustaf och drottning Silvia har varit gifta i 50 år. Foto: H Montgomery/TT
Kungen träffade Silvia under OS i München 1972. Foto: Scanpix/TT
De gifte sig den 19 juni år 1976. Foto: Pressens bild/TT
Kungafamiljen. Foto: Sara Friberg/Kungliga Hovstaterna
De firar 50 år som gifta
I år firar kungen
och drottningen 50 år som gifta.
Det kallas för guldbröllop.
Det var den 19 juni år 1976
som Sveriges kung Carl Gustaf
gifte sig med Silvia Sommerlath.
De träffades år 1972.
Det var under tävlingen OS
i staden München i Tyskland.
Silvia jobbade där.
Hon tog hand om viktiga gäster.
När kungen och Silvia
såg varandra blev de genast kära.
– Det sa klick,
har kungen berättat.
Kungen var 26 år
när de träffades. Silvia var 28 år.
Hennes pappa var
från Tyskland
och mamman från Brasilien.
I början ville kungen och Silvia
inte visa att de var kära.
De försökte gömma sig
för tidningar och fotografer.
Men i mars år 1976
berättade de för alla
att de hade förlovat sig.
Två månader senare gifte de sig.
De åkte med häst och vagn
genom Stockholm.
Nästan två hundra tusen människor
kan ha varit ute på gatorna
för att fira bröllopet.
Nu ska kungen och drottningen
fira 50 år som gifta.
Firandet är lördagen den 13 juni.
Allt visas på tv.
Festen startar på förmiddagen
med gudstjänst i Storkyrkan
i Stockholm.
Sedan åker kungen och drottningen
båt och häst och vagn genom Stockholm.
På kvällen blir det konserter.
Programmet börjar
klockan 10.30 den 13 juni.
Du kan se det på kanalen
SVT 1 eller på SVT Play.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
12 juni 2026
Grattis Grattis till er
🥰💛💙