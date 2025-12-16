Sverige
Prinsessan Estelle pyntar en av granarna. Foton: Jonas Ekströmer/TT
Prinsessan Leonore är med och pyntar.
Drottningen och hennes barnbarn tog emot granarna.
Drottningen har nio barnbarn.
Julgranar på slottet
Kungen och hans familj
har fått nya julgranar
till slottet i Stockholm.
I måndags kom granarna.
Drottningen och alla hennes barnbarn
tog emot dem.
Det var studenter från
Skogshögskolan som
kom med granarna.
Det är en tradition
som studenter gör varje år.
Drottningen och barnbarnen
hjälptes sedan åt
att klä granarna med julpynt.
Det är kronprinsessan Victorias barn
Estelle och Oscar.
Prins Carl Philip har fyra barn.
Alexander, Gabriel, Julian
och Ines.
Prinsessan Madeleine har
också tre barn.
Leonore, Nicholas och Adrienne.
8 SIDOR
Drottningens barnbarn
- Prinsessan Estelle är tretton år.
- Prins Oscar är nio år.
De är barn till kronprinsessan
Victoria och prins Daniel.
- Prinsessan Leonore är elva år.
- Prins Nicholas är tio år.
- Prinsessan Adrienne är sju år.
De är barn till prinsessan
Madeleine och Chris O’Neill.
- Prins Alexander är nio år.
- Prins Gabriel åtta år.
- Prins Julian är fyra år.
- Prinsessan Ines är elva månader.
De är barn till prins Carl Philip
och prinsessan Sofia.
