Julgranar på slottet

Kungen och hans familj

har fått nya julgranar

till slottet i Stockholm.

I måndags kom granarna.

Drottningen och alla hennes barnbarn

tog emot dem.

Det var studenter från

Skogshögskolan som

kom med granarna.

Det är en tradition

som studenter gör varje år.

Drottningen och barnbarnen

hjälptes sedan åt

att klä granarna med julpynt.

Drottningen har nio barnbarn.

Det är kronprinsessan Victorias barn

Estelle och Oscar.

Prins Carl Philip har fyra barn.

Alexander, Gabriel, Julian

och Ines.

Prinsessan Madeleine har

också tre barn.

Leonore, Nicholas och Adrienne.

