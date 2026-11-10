Färre får ångest men fler adhd
Färre unga personer
har ångest nu jämfört
med tidigare år.
Det visar siffror från
myndigheten Socialstyrelsen.
Det är bland unga
mellan 10 och 17 år
som ångest och depression minskar.
Men det är för tidigt
att säga att unga personer
mår bättre nu jämfört
med tidigare.
Det måste undersökas mer först.
Det säger experter på myndigheten.
Samtidigt som färre har ångest
är det fler unga som har adhd.
Det visar också myndighetens siffror.
Det handlar om att fler unga
får diagnosen adhd
när de söker hjälp av vården.
De flesta som har diagnosen adhd
är pojkar.
Men det har blivit vanligare
att flickor också får diagnosen adhd.
8 SIDOR/TT
Jag har både och hahahahahhahahahahhahaha
Vaccinerna är de som ger oss ADHD, autism, könsförvirring och olika
mentala symptom. Forska på detta och sanningen är uppenbar.
Var kommer alla sjukdomar ifrån? Fanns inga sådana när vi var unga, säger mina föräldrar. Röda hund, mässling, vattkoppor? De gamla de vet och minns.