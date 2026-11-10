Färre får ångest men fler adhd

Färre unga personer

har ångest nu jämfört

med tidigare år.

Det visar siffror från

myndigheten Socialstyrelsen.

Det är bland unga

mellan 10 och 17 år

som ångest och depression minskar.

Men det är för tidigt

att säga att unga personer

mår bättre nu jämfört

med tidigare.

Det måste undersökas mer först.

Det säger experter på myndigheten.

Samtidigt som färre har ångest

är det fler unga som har adhd.

Det visar också myndighetens siffror.

Det handlar om att fler unga

får diagnosen adhd

när de söker hjälp av vården.

De flesta som har diagnosen adhd

är pojkar.

Men det har blivit vanligare

att flickor också får diagnosen adhd.

8 SIDOR/TT