Mia Skäringer spelar mamma

till 12-åriga Ludde

i en ny serie på tv.

Diagnoser heter den.

Den handlar om hur

det är att leva med diagnoser

som adhd och autism

i en familj.

Vi får följa mamman Bella.

Hon lever ensam med

sin son Ludde.

Frank Lilja spelar sonen Ludde.

När skolan vill utreda

om Ludde har adhd

blir Bella först arg.

Ungefär samtidigt flyttar

en ny familj in i deras hus.

Där finns en dotter

som har diagnosen autism.

Serien börjar

den 4 september i SVT

och på SVT Play.

Det finns också en annan

serie om diagnoser på SVT.

Den serien har journalisten

Carina Bergfeldt gjort.

Alla mina bokstäver heter den.

Läkare utreder om Bergfeldt

själv har diagnosen adhd.

Hon intervjuar också

andra kvinnor som har det.

Serien är i tre delar

och finns på SVT Play.

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