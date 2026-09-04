Kultur
Mia Skäringer spelar mamma till Ludde i en ny serie i SVT. Foto: Ola Kjelbye/SVT
Serie om diagnoser
Mia Skäringer spelar mamma
till 12-åriga Ludde
i en ny serie på tv.
Diagnoser heter den.
Den handlar om hur
det är att leva med diagnoser
som adhd och autism
i en familj.
Vi får följa mamman Bella.
Hon lever ensam med
sin son Ludde.
Frank Lilja spelar sonen Ludde.
När skolan vill utreda
om Ludde har adhd
blir Bella först arg.
Ungefär samtidigt flyttar
en ny familj in i deras hus.
Där finns en dotter
som har diagnosen autism.
Serien börjar
den 4 september i SVT
och på SVT Play.
Det finns också en annan
serie om diagnoser på SVT.
Den serien har journalisten
Carina Bergfeldt gjort.
Alla mina bokstäver heter den.
Läkare utreder om Bergfeldt
själv har diagnosen adhd.
Hon intervjuar också
andra kvinnor som har det.
Serien är i tre delar
och finns på SVT Play.
8 SIDOR
Adhd och autism
Adhd
- Adhd ändrar din uppmärksamhet.
- Barn och vuxna med adhd kan ha svårt att sitta still.
- Det kan också vara svårt att koncentrera sig.
Autism
- Autism ändrar hur du förstår andra människor.
- Det kan vara svårt att veta
hur du ska prata och hur du ska vara
med andra människor.
- Vissa med autism vill ha fasta rutiner i sina liv.
4 september 2026
😊💛💙