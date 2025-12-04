Kultur

De står bredvid varandra och ler för kameran.

Siham Shurafa och Mia Skäringer. Foto: Adam Ihse/TT

Serie på tv om diagnoser

Skådespelaren Mia Skäringer
är känd från tv-serien Solsidan
och showen No more fucks to give.

Nu jobbar hon med en ny tv-serie.
Den heter Diagnoser.

Serien handlar om människor
som lever med olika diagnoser.

Mia Skäringer spelar
rollen som Bella.
Bella har fått jobb
i en lyxig butik.

Men livet blir inte
som Bella har tänkt sig.
Hennes son får diagnosen adhd.
Då blir det svårt att sköta jobbet
i den lyxiga butiken.

Samtidigt får familjen nya grannar.
Det är mamman Elliot
och dottern Majken som flyttar in.
Dottern Majken har diagnosen autism.

Det är Siham Shurafa
som spelar mamman Elliot.

Serien handlar om
hur familjerna
försöker klara sina liv
och hjälpa varandra.

Serien Diagnoser
blir sex avsnitt.
Den kommer på SVT
hösten år 2026.

8 SIDOR/TT

Adhd och autism

Adhd

  • Adhd påverkar din uppmärksamhet.
  • Barn och vuxna med adhd kan ha svårt att sitta still.
  • Det kan också vara svårt att koncentrera sig.

Autism

  • Autism påverkar hur du förstår andra människor.
  • Det kan vara svårt att veta
    hur du ska prata och hur du ska vara
    med andra människor.
  • Vissa med autism vill ha fasta rutiner i sina liv.

4 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    4 december, 2025 kl. 16:01

    🥰😍

    Svara
  2. Vinne skriver:
    4 december, 2025 kl. 18:58

    Är inte Elliot en killnamn?

    Svara
  3. suwar_87 skriver:
    4 december, 2025 kl. 20:54

    sant

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar