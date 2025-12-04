Kultur
Siham Shurafa och Mia Skäringer. Foto: Adam Ihse/TT
Serie på tv om diagnoser
Skådespelaren Mia Skäringer
är känd från tv-serien Solsidan
och showen No more fucks to give.
Nu jobbar hon med en ny tv-serie.
Den heter Diagnoser.
Serien handlar om människor
som lever med olika diagnoser.
Mia Skäringer spelar
rollen som Bella.
Bella har fått jobb
i en lyxig butik.
Men livet blir inte
som Bella har tänkt sig.
Hennes son får diagnosen adhd.
Då blir det svårt att sköta jobbet
i den lyxiga butiken.
Samtidigt får familjen nya grannar.
Det är mamman Elliot
och dottern Majken som flyttar in.
Dottern Majken har diagnosen autism.
Det är Siham Shurafa
som spelar mamman Elliot.
Serien handlar om
hur familjerna
försöker klara sina liv
och hjälpa varandra.
Serien Diagnoser
blir sex avsnitt.
Den kommer på SVT
hösten år 2026.
Adhd och autism
Adhd
- Adhd påverkar din uppmärksamhet.
- Barn och vuxna med adhd kan ha svårt att sitta still.
- Det kan också vara svårt att koncentrera sig.
Autism
- Autism påverkar hur du förstår andra människor.
- Det kan vara svårt att veta
hur du ska prata och hur du ska vara
med andra människor.
- Vissa med autism vill ha fasta rutiner i sina liv.
