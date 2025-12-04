Serie på tv om diagnoser

Skådespelaren Mia Skäringer

är känd från tv-serien Solsidan

och showen No more fucks to give.

Nu jobbar hon med en ny tv-serie.

Den heter Diagnoser.

Serien handlar om människor

som lever med olika diagnoser.

Mia Skäringer spelar

rollen som Bella.

Bella har fått jobb

i en lyxig butik.

Men livet blir inte

som Bella har tänkt sig.

Hennes son får diagnosen adhd.

Då blir det svårt att sköta jobbet

i den lyxiga butiken.

Samtidigt får familjen nya grannar.

Det är mamman Elliot

och dottern Majken som flyttar in.

Dottern Majken har diagnosen autism.

Det är Siham Shurafa

som spelar mamman Elliot.

Serien handlar om

hur familjerna

försöker klara sina liv

och hjälpa varandra.

Serien Diagnoser

blir sex avsnitt.

Den kommer på SVT

hösten år 2026.

8 SIDOR/TT