Sverige

En liten vårflod brusar fram i skogen.

Det finns för lite vatten. Därför blir elen dyr i vår, säger experter. Foto: Vegard Grøtt/NTB

Elen kostar mycket

Elen kan bli ovanligt dyr
i maj och juni.
Det varnar företaget Bixia för.
De jobbar med att sälja el.

Den dyra elen beror
mest på att det kom
lite snö i vintras.

Därför finns det mindre
vatten än vanligt
i sjöar och älvar.
Vattnet behövs för att
driva kraftverk som gör el.

– Vi har inte haft
så lite snö sedan år 2019.
Det syns tydligt i vårfloden.

Det säger Johan Sigvardsson
som är expert på Bixia.

Det höga priset beror
också på kriget i Iran.
Det gör att oljan
blir dyrare.

Priset på el kommer
att vara ungefär dubbelt
så högt jämfört med
samma tid förra året.
Men elen kan bli dyr
även resten av året.

Elen blir dyrast
i södra Sverige.

Det säger experterna.

8 SIDOR/TT

28 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Lacka mitt kakel skriver:
    28 april, 2026 kl. 10:01

    Nej vad tråkigt att elen blir dyrare

  2. Álexander hansson skriver:
    28 april, 2026 kl. 12:39

    vad synd det bilr bara dyrare och dyrare

  3. Álexander hansson skriver:
    28 april, 2026 kl. 12:50

    tråkigt

