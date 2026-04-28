Elen kostar mycket

Elen kan bli ovanligt dyr

i maj och juni.

Det varnar företaget Bixia för.

De jobbar med att sälja el.

Den dyra elen beror

mest på att det kom

lite snö i vintras.

Därför finns det mindre

vatten än vanligt

i sjöar och älvar.

Vattnet behövs för att

driva kraftverk som gör el.

– Vi har inte haft

så lite snö sedan år 2019.

Det syns tydligt i vårfloden.

Det säger Johan Sigvardsson

som är expert på Bixia.

Det höga priset beror

också på kriget i Iran.

Det gör att oljan

blir dyrare.

Priset på el kommer

att vara ungefär dubbelt

så högt jämfört med

samma tid förra året.

Men elen kan bli dyr

även resten av året.

Elen blir dyrast

i södra Sverige.

Det säger experterna.

