Hunden Hjördis får pris
Hunden Hjördis får ett pris.
Det är priset Årets bragdhund.
Den som gör en bragd
gör en mycket bra sak.
Hjördis räddade livet
på en kvinna som
heter Christina Olsson.
Kvinnan var hundvakt till Hjördis.
Christina låg och sov.
Då hoppade Hjördis upp i sängen
och puttade på henne
så att hon vaknade.
Kvinnan kände att hon
hade fått en stroke i hjärnan.
Men hon kunde fortfarande prata
och ringde till 112.
Hon fick snabbt vård.
Hunden Hjördis räddade livet
på Christina Olsson.
Hunden Hjördis dog nyligen.
Hon blev tolv år.
Hon var av sorten barbet.
Hjördis får priset fast hon är död.
Svenska Kennelklubben
och Agria delar ut priset.
8 SIDOR/TT
0 kommentarer
Inga kommentarer.