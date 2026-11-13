Hunden Hjördis får pris

Hunden Hjördis får ett pris.

Det är priset Årets bragdhund.

Den som gör en bragd

gör en mycket bra sak.

Hjördis räddade livet

på en kvinna som

heter Christina Olsson.

Kvinnan var hundvakt till Hjördis.

Christina låg och sov.

Då hoppade Hjördis upp i sängen

och puttade på henne

så att hon vaknade.

Kvinnan kände att hon

hade fått en stroke i hjärnan.

Men hon kunde fortfarande prata

och ringde till 112.

Hon fick snabbt vård.

Hunden Hjördis räddade livet

på Christina Olsson.

Hunden Hjördis dog nyligen.

Hon blev tolv år.

Hon var av sorten barbet.

Hjördis får priset fast hon är död.

Svenska Kennelklubben

och Agria delar ut priset.

8 SIDOR/TT