Hundarna sitter i en säng.

Labradoodlen Brus och wachtelhunden Radar bor gärna på hotell på nyår. Foto: Adam Ishe/TT

Nyår på hotell för hundar

Många hundar är rädda
för raketer.
Nyårsafton kan vara
mycket jobbig för hundarna
och deras ägare.

Runt flygplatser är det förbjudet
att skjuta fyrverkerier.
Därför har flygplatsernas
hotell blivit populära.

Många hundar och deras ägare
väljer att bo där
över nyårsafton.

Redan i februari
var rummen på nyårsafton
fullbokade på Clarions hotell
på flygplatsen Arlanda
utanför Stockholm.

– Hit kommer 300 hundar
och två katter,
säger hotellets chef Mirja Braun.

Scandics hotell vid
flygplatsen Landvetter
utanför Göteborg
är också populärt för hundar.

– Många gäster
bokar för nästa år
redan när de lämnar
på nyårsdagen.

Det säger hotellets
chef Martin Blideskog.

Flera av hotellen
gör nyår speciellt
för hundarna
och deras ägare.

Det kan vara träning
med hundtränare.
Hundarna kan också få
godisar och leksaker.

30 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Svenne skriver:
    30 december, 2025 kl. 10:35

    Förbjud hundar

    Svara
  2. Bebi Peggy skriver:
    30 december, 2025 kl. 10:53

    Jag är rädd för hundar. Men jag är också rädd för raketer.

    Svara
  3. Micke Almgren Svärd skriver:
    30 december, 2025 kl. 11:02

    Kan spela högt musk

    Svara
  4. Förnuft skriver:
    30 december, 2025 kl. 15:21

    Jag antar att det blir hund bajs i korridorerna, hyssar mottagningen, och parkeringen.

    Svara
  5. WTF skriver:
    30 december, 2025 kl. 18:15

    Förbjud Svenne.

    Svara
  6. Tomten skriver:
    30 december, 2025 kl. 19:23

    Förbjud Svenne

    Svara
