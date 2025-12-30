Sverige
Labradoodlen Brus och wachtelhunden Radar bor gärna på hotell på nyår. Foto: Adam Ishe/TT
Nyår på hotell för hundar
Många hundar är rädda
för raketer.
Nyårsafton kan vara
mycket jobbig för hundarna
och deras ägare.
Runt flygplatser är det förbjudet
att skjuta fyrverkerier.
Därför har flygplatsernas
hotell blivit populära.
Många hundar och deras ägare
väljer att bo där
över nyårsafton.
Redan i februari
var rummen på nyårsafton
fullbokade på Clarions hotell
på flygplatsen Arlanda
utanför Stockholm.
– Hit kommer 300 hundar
och två katter,
säger hotellets chef Mirja Braun.
Scandics hotell vid
flygplatsen Landvetter
utanför Göteborg
är också populärt för hundar.
– Många gäster
bokar för nästa år
redan när de lämnar
på nyårsdagen.
Det säger hotellets
chef Martin Blideskog.
Flera av hotellen
gör nyår speciellt
för hundarna
och deras ägare.
Det kan vara träning
med hundtränare.
Hundarna kan också få
godisar och leksaker.
30 december 2025
