Nyår på hotell för hundar

Många hundar är rädda

för raketer.

Nyårsafton kan vara

mycket jobbig för hundarna

och deras ägare.

Runt flygplatser är det förbjudet

att skjuta fyrverkerier.

Därför har flygplatsernas

hotell blivit populära.

Många hundar och deras ägare

väljer att bo där

över nyårsafton.

Redan i februari

var rummen på nyårsafton

fullbokade på Clarions hotell

på flygplatsen Arlanda

utanför Stockholm.

– Hit kommer 300 hundar

och två katter,

säger hotellets chef Mirja Braun.

Scandics hotell vid

flygplatsen Landvetter

utanför Göteborg

är också populärt för hundar.

– Många gäster

bokar för nästa år

redan när de lämnar

på nyårsdagen.

Det säger hotellets

chef Martin Blideskog.

Flera av hotellen

gör nyår speciellt

för hundarna

och deras ägare.

Det kan vara träning

med hundtränare.

Hundarna kan också få

godisar och leksaker.

8 SIDOR/TT