Färre dör av stroke

Färre människor dör av stroke.

I dag dör hälften så många

av sjukdomen jämfört med

för 20 år sedan.

Det är inte heller lika många

som får stroke.

Experterna har blivit bättre

på att stoppa stroke.

Det säger Kristina Sparreljung

som jobbar i Hjärt- och lungfonden.

Organisationen samlar in pengar

till forskning om stroke

och andra sjukdomar

i hjärtat och lungorna.

De jobbar också med information

till människor om hur

du minskar risken att bli sjuk.

Om du tror att någon

fått en stroke

ska du larma sjukvården.

Du ska ringa 112 direkt.

8 SIDOR/TT