Sverige

En ambulans som åker på en gata. Bilden är lite suddig för att visa att ambulansen åker fort. Ambulansen är gul med gröna detaljer.

När någon behöver mycket hjälp skickar SOS Alarm en ambulans. Foto: TT

Färre dör av stroke

Färre människor dör av stroke.
I dag dör hälften så många
av sjukdomen jämfört med
för 20 år sedan.
Det är inte heller lika många
som får stroke.

Experterna har blivit bättre
på att stoppa stroke.
Det säger Kristina Sparreljung
som jobbar i Hjärt- och lungfonden.

Organisationen samlar in pengar
till forskning om stroke
och andra sjukdomar
i hjärtat och lungorna.

De jobbar också med information
till människor om hur
du minskar risken att bli sjuk.

Om du tror att någon
fått en stroke
ska du larma sjukvården.
Du ska ringa 112 direkt.

8 SIDOR/TT

Stroke

  • Stroke är en sjukdom i hjärnan.
  • En propp stoppar blod
    från att komma fram
    till en del av hjärnan.
  • Det kan också vara
    ett blodkärl som går sönder
    så det blöder i hjärnan.
  • Då får inte den delen
    av hjärnan syre.
    Det kan skada hjärnan.
    En del dör av stroke.
  • Larma 112 direkt
    om du tror att någon
    fått en stroke.
  • Tecken på stroke kan vara:
  • ena sidan av ansiktet hänger
  • det är svårt att lyfta en arm
  • det är svårt att prata
    eller att förstå.

10 augusti 2026

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