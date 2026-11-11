Sverige
En moské. En ramp leder fram till dörren. Det står cyklar utanför. På marken ligger lite snö.
En imam jobbade på Uppsala moské. Han får inte jobba kvar. Foto: Pontus Lundahl/TT

Imamer sa ja till flera fruar

Flera imamer i Sverige
sa ja till att låta män
gifta sig med flera fruar.
Det visar en undersökning av SVT.

SVTs reporter låtsades
att han var muslim.
Sedan frågade han imamer
i 15 moskéer i Sverige.

Sex sa nej.
Men nio sa ja
eller tipsade reportern
om andra moskéer.

I Sverige är det förbjudet
att gifta sig med flera fruar.

Moskéerna har nu
stoppat imamerna
eller gett dem andra jobb
efter SVTs undersökning.

Religiösa grupper
kan få pengar av staten.
Några av moskéerna
i undersökningen får det.

– Pengar från staten
ska bara gå till organisationer
som följer lagar och regler.

Det säger Magnus Jägerskog.
Han är chef på myndigheten MUCF.
Nu ska myndigheten undersöka
hur moskéerna jobbar.

8 SIDOR/TT

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34 kommentarer

  1. 11 november 2026 kl. 10:18
    Anna skriver:

    Mycket dåligt, såg detta på nyheterna på morgonen. Man ska följa lagar i det landet man bor punkt slut diskuterat. Eller flytta till ett land som accepterar mångifte .

  2. 11 november 2026 kl. 10:23
    Milenka skriver:

    😍😍😍😍WELL-i Syrien män har i sin id kort utrymme för 4 fruar!😎

  4. 11 november 2026 kl. 11:19
    Katarina Svensson skriver:

    Vi bor I Sverige inte I Syrien. Alla länder har sina egna lagar. Så är det.

  5. 11 november 2026 kl. 11:35
    Man skriver:

    Alla ￼ Imamer som sa att fler fruar samtidigt bör utvisa ￼från Sverige till sitt hem land.
    😡

  6. 11 november 2026 kl. 11:51
    Anna med maken skriver:

    Varför bara män ska ha flera kvinnor???får muslimska kvinnor har flera män???isåfall Varför inte???det ska vara lika tycker jag.

  7. 11 november 2026 kl. 12:15
    Silvia Danielsson skriver:

    Jag tycker om någon som kommer till Sverige måste följ lagar och bestämelser som gäller för svenskar. Vill de ha flera fruar och 20 barn dem får jobba och försörja de. Inga undantag. Gillar man inte systemet de får söka sig tillbaka till sina länder. Om jag gör något som är inte tillåtet jag måste ta konsekvenserna. Skuta dalta.

  9. 11 november 2026 kl. 14:45
    Osman Alban skriver:

    Det ska vara bara en fru, punkt ock slut. Vi är i Sverige inte nånstans …….. 🤨

    1. 12 november 2026 kl. 07:52
      Suhaila skriver:

      På vägen till väljer anpassad frun, ja för att inte behöva andra fru , säker han försökerpå detta sivilsocialstandard som hon levde i..Det kan ger dig ett sant ide och fokusera denna miljö och omgivning som hon bor i .Det uttycker på hur ser hon ut glad eller dyster.Nylign anser vi att miljön är sompåverka på ditt beslut .

  11. 11 november 2026 kl. 16:20
    Elisabeth skriver:

    Jag skulle tycka att det vore äckligt att min man skulle ligga med andra kvinnor och sen komma till mig.nej usch så vidrigt.

  12. 11 november 2026 kl. 16:23
    !? skriver:

    Det är ingen regler om man får 6 eller 7 ”side-chicks”. Men när det är diskussion om respektera din ”side-chick” och ta hand av varandra som man och fru gör, då blir det helt oacceptabelt. Stor diskussion! Men jag vet om mannen som har hade många side-chicks ”just for fun” och sen det blev dåligt för tjejen.

  13. 11 november 2026 kl. 16:28
    Rashit skriver:

    Svar till Anna med maken. Det var en jättebra fråga varför får inte kvinnor ha fler män??kvinnan har inte talan i dessa länder det är mannen som bestämmer.

  14. 11 november 2026 kl. 17:04
    Thomas skriver:

    Jag var en som varnade för detta
    tidigt. Bara för att de flyr till ett annat land gör inte att de ödmjukar sig
    och lyder våra regler.

  16. 11 november 2026 kl. 17:19
    Roj skriver:

    Jag tycker om inte alls bra Sverige är inte arabisten man bor i den landet man ska följa regler och lagar

  17. 11 november 2026 kl. 18:04
    Parvaneh skriver:

    Stäng alla moskéer och ge alla imamer läxan, hur man uppför sig om man bor i Sverige .lagar och paragrafer ska följas punkt slut.annaes kan man packa sin väska och återvända ditt man kommer ifrån.

  18. 11 november 2026 kl. 19:39
    Kim skriver:

    Det här är sjukt dem kan inte ta hand om en fru och dom ska ha flera va fan alla dom borde inte ens vara imamer tyvärr men så är det inte idag vi lever i 2026/27och jag är själv Muslim tycker det här är inte rätt på något sätt.
    Du ska älska en ta hand om henne och hon ska få leva som en prinsessa inte gifta sig med fler och förstöra livetfördem.

  21. 11 november 2026 kl. 21:35
    Ezra skriver:

    När ska ni fatta?
    Muslimerna lyder inga lagar från otrogna. De gör alltid det som står
    i Den Absoluta och Heliga Koranen.

  22. 11 november 2026 kl. 21:47
    I stand up for women skriver:

    De är samma imamer som sa ja till att slår kvinnor om de gör fel
    Om dem tycker att män är viktigare än kvinnor måste de gå tillbaka till deras länder där får göra vad de vill med deras kvinnor , inte kvinnor som bor här i Sverige ❤️
    Vakna Sverige
    Stäng alla moskéer de kommer inte hålla på såna nonsense diskussioner

  23. 11 november 2026 kl. 22:03
    Fredrik skriver:

    Kulturberikning pratar en del vänsterpolitiker positivt om.

    Det är nog svårt att selektera om kulturberikningar. Vilka vill vi ha och vilka inte? Hur man än gör får man på köpet en del av dem som man inte vill ha.
    Detta är ett exempel.

  24. 12 november 2026 kl. 00:59
    Suhila skriver:

    På vägen till välja anpassad frun : För att han inte behöverandra fru , måste förska han om sociala miljö som hon lever i det . Det kan ge dig ett sant ide om hennes persolighet .Fökusera till naturen och omgivning som hon bö i .det utrycker på hur ser ut. Glad eller dyster . Fökusera att det förkömma parallella handlar mellan varandra

  25. 12 november 2026 kl. 06:43
    Fox skriver:

    Jag tror att månggifte är olagligt eftersom det finns liksom oroligheter om en massa andra saker omkring det. Men polygama relationer är tillåtna

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