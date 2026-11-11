Imamer sa ja till flera fruar
Flera imamer i Sverige
sa ja till att låta män
gifta sig med flera fruar.
Det visar en undersökning av SVT.
SVTs reporter låtsades
att han var muslim.
Sedan frågade han imamer
i 15 moskéer i Sverige.
Sex sa nej.
Men nio sa ja
eller tipsade reportern
om andra moskéer.
I Sverige är det förbjudet
att gifta sig med flera fruar.
Moskéerna har nu
stoppat imamerna
eller gett dem andra jobb
efter SVTs undersökning.
Religiösa grupper
kan få pengar av staten.
Några av moskéerna
i undersökningen får det.
– Pengar från staten
ska bara gå till organisationer
som följer lagar och regler.
Det säger Magnus Jägerskog.
Han är chef på myndigheten MUCF.
Nu ska myndigheten undersöka
hur moskéerna jobbar.
8 SIDOR/TT
Mycket dåligt, såg detta på nyheterna på morgonen. Man ska följa lagar i det landet man bor punkt slut diskuterat. Eller flytta till ett land som accepterar mångifte .
😍😍😍😍WELL-i Syrien män har i sin id kort utrymme för 4 fruar!😎
Vfr får man inte ha fler fruar? dum regel..
Ellerhur med tanke på att folk fuskar och har flera baby mammas
Flytta till ett annat land där man får ja det då😠
Varför kvinnor får man gifta sig många
Vi bor I Sverige inte I Syrien. Alla länder har sina egna lagar. Så är det.
Alla ￼ Imamer som sa att fler fruar samtidigt bör utvisa ￼från Sverige till sitt hem land.
😡
Han är från Kalix, hur ska vi göra?
Varför bara män ska ha flera kvinnor???får muslimska kvinnor har flera män???isåfall Varför inte???det ska vara lika tycker jag.
Brp sagt 👍👍
Brå sagt 👍👍
Jag tycker om någon som kommer till Sverige måste följ lagar och bestämelser som gäller för svenskar. Vill de ha flera fruar och 20 barn dem får jobba och försörja de. Inga undantag. Gillar man inte systemet de får söka sig tillbaka till sina länder. Om jag gör något som är inte tillåtet jag måste ta konsekvenserna. Skuta dalta.
Du har verkligen rätt!!!!
Sverige: Kriminellt med månggifte/ Barn äktenskap.
Det ska vara bara en fru, punkt ock slut. Vi är i Sverige inte nånstans …….. 🤨
På vägen till väljer anpassad frun, ja för att inte behöva andra fru , säker han försökerpå detta sivilsocialstandard som hon levde i..Det kan ger dig ett sant ide och fokusera denna miljö och omgivning som hon bor i .Det uttycker på hur ser hon ut glad eller dyster.Nylign anser vi att miljön är sompåverka på ditt beslut .
Det går lnte här I SVerig
Jag skulle tycka att det vore äckligt att min man skulle ligga med andra kvinnor och sen komma till mig.nej usch så vidrigt.
Det är ingen regler om man får 6 eller 7 ”side-chicks”. Men när det är diskussion om respektera din ”side-chick” och ta hand av varandra som man och fru gör, då blir det helt oacceptabelt. Stor diskussion! Men jag vet om mannen som har hade många side-chicks ”just for fun” och sen det blev dåligt för tjejen.
Svar till Anna med maken. Det var en jättebra fråga varför får inte kvinnor ha fler män??kvinnan har inte talan i dessa länder det är mannen som bestämmer.
Jag var en som varnade för detta
tidigt. Bara för att de flyr till ett annat land gör inte att de ödmjukar sig
och lyder våra regler.
Varför inte utvisa dessa imamer dom har inte i Sverige och göra.
Jag tycker om inte alls bra Sverige är inte arabisten man bor i den landet man ska följa regler och lagar
Stäng alla moskéer och ge alla imamer läxan, hur man uppför sig om man bor i Sverige .lagar och paragrafer ska följas punkt slut.annaes kan man packa sin väska och återvända ditt man kommer ifrån.
JA!!!!!!
Det här är sjukt dem kan inte ta hand om en fru och dom ska ha flera va fan alla dom borde inte ens vara imamer tyvärr men så är det inte idag vi lever i 2026/27och jag är själv Muslim tycker det här är inte rätt på något sätt.
Du ska älska en ta hand om henne och hon ska få leva som en prinsessa inte gifta sig med fler och förstöra livetfördem.
Mycket dålig nyheter
Inga moskéer ska ha våra skattepengar. Vem har bestämt det?
En idiot.
När ska ni fatta?
Muslimerna lyder inga lagar från otrogna. De gör alltid det som står
i Den Absoluta och Heliga Koranen.
De är samma imamer som sa ja till att slår kvinnor om de gör fel
Om dem tycker att män är viktigare än kvinnor måste de gå tillbaka till deras länder där får göra vad de vill med deras kvinnor , inte kvinnor som bor här i Sverige ❤️
Vakna Sverige
Stäng alla moskéer de kommer inte hålla på såna nonsense diskussioner
Kulturberikning pratar en del vänsterpolitiker positivt om.
Det är nog svårt att selektera om kulturberikningar. Vilka vill vi ha och vilka inte? Hur man än gör får man på köpet en del av dem som man inte vill ha.
Detta är ett exempel.
På vägen till välja anpassad frun : För att han inte behöverandra fru , måste förska han om sociala miljö som hon lever i det . Det kan ge dig ett sant ide om hennes persolighet .Fökusera till naturen och omgivning som hon bö i .det utrycker på hur ser ut. Glad eller dyster . Fökusera att det förkömma parallella handlar mellan varandra
Jag tror att månggifte är olagligt eftersom det finns liksom oroligheter om en massa andra saker omkring det. Men polygama relationer är tillåtna