Imamer sa ja till flera fruar

Flera imamer i Sverige

sa ja till att låta män

gifta sig med flera fruar.

Det visar en undersökning av SVT.

SVTs reporter låtsades

att han var muslim.

Sedan frågade han imamer

i 15 moskéer i Sverige.

Sex sa nej.

Men nio sa ja

eller tipsade reportern

om andra moskéer.

I Sverige är det förbjudet

att gifta sig med flera fruar.

Moskéerna har nu

stoppat imamerna

eller gett dem andra jobb

efter SVTs undersökning.

Religiösa grupper

kan få pengar av staten.

Några av moskéerna

i undersökningen får det.

– Pengar från staten

ska bara gå till organisationer

som följer lagar och regler.

Det säger Magnus Jägerskog.

Han är chef på myndigheten MUCF.

Nu ska myndigheten undersöka

hur moskéerna jobbar.

8 SIDOR/TT