Ingen gripen i Örebro

I fredags hände

en skjutning vid en moské

i området Vivalla i Örebro.

Två personer blev skjutna.

En av dem dog.

Det var en man

som var ungefär 25 år.

Poliserna har fortfarande

inte tagit fast någon för mordet.

Ingen är gripen.

De undersöker brotten

mord, försök till mord

och brott med vapen.

Abdulrahman Ibrahim jobbar

på en fritidsgård i området

där skjutningen hände.

Den har haft öppet som vanligt.

Men många ungdomar blev rädda

när en skjutning hände så nära.

Många som besöker fritidsgården

brukar också gå till moskén

på fredagar.

– Det är viktigt att ungdomar

får hänga med kompisar

och träffa trygga vuxna

när något sådant här har hänt,

säger Abdulrahman Ibrahim.

Poliserna tror att skjutningen

kan ha haft med brottslingar

i gäng att göra.

Många i Örebro tänker fortfarande

på skjutningen som hände

på Risbergska skolan

i februari tidigare i år.

Då blev tio personer skjutna

till döds.

Den här veckan öppnar

skolan igen.

Skolan är nu låst

och arbetare har byggt

om delar av skolan.

8 SIDOR/TT