Sverige
Poliser vid moskéen i Örebro efter skjutningen. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Abdulrahman Ibrahim Muhammed är ledare på på en fritidsgård i området Vivalla. Foto: Maja Steen Danielsson/TT
En minnesplats vid Risbergska skolan i Örebro där en allvarlig skjutning hände tidigare i år. Foto: Viktoria Bank/TT
Ingen gripen i Örebro
I fredags hände
en skjutning vid en moské
i området Vivalla i Örebro.
Två personer blev skjutna.
En av dem dog.
Det var en man
som var ungefär 25 år.
Poliserna har fortfarande
inte tagit fast någon för mordet.
Ingen är gripen.
De undersöker brotten
mord, försök till mord
och brott med vapen.
Abdulrahman Ibrahim jobbar
på en fritidsgård i området
där skjutningen hände.
Den har haft öppet som vanligt.
Men många ungdomar blev rädda
när en skjutning hände så nära.
Många som besöker fritidsgården
brukar också gå till moskén
på fredagar.
– Det är viktigt att ungdomar
får hänga med kompisar
och träffa trygga vuxna
när något sådant här har hänt,
säger Abdulrahman Ibrahim.
Poliserna tror att skjutningen
kan ha haft med brottslingar
i gäng att göra.
Många i Örebro tänker fortfarande
på skjutningen som hände
på Risbergska skolan
i februari tidigare i år.
Då blev tio personer skjutna
till döds.
Den här veckan öppnar
skolan igen.
Skolan är nu låst
och arbetare har byggt
om delar av skolan.
8 SIDOR/TT
18 augusti 2025