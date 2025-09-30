Sverige
En imam sa att män kan slå sina kvinnor. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Imam pratade om att slå fruar
En imam talade för människor
i en moské i södra Sverige
i somras.
Han pratade om
vad män kan göra
när deras fruar inte lyder dem.
Imamen sa bland annat
att männen kan slå sina fruar.
Det avslöjade tidningen Expressen.
Det är ett brott
att slå sin fru
eller någon annan person.
Nu får imamen kritik
av flera politiker.
Ministern Jakob Forssmed
skriver på sajten X
att det imamen sa var hemskt.
En myndighet ska nu kontrollera
om moskén får pengar
från staten och om moskén
följer reglerna för demokrati,
skriver Forssmed.
– Imamen pratar om att göra brott,
om att kontrollera kvinnor
och om hat mot kvinnor.
Inga pengar från staten eller kommunerna
ska gå till sådant här.
Det skriver politikern Lawen Redar
i partiet Socialdemokraterna
till nyhetsbyrån TT.
Imamen säger till Expressen
att han känner sig missförstådd.
Han säger också
att han kände sig stressad
när han pratade.
Nu säger de som styr i moskén
att imamen måste sluta där.
8 SIDOR
30 september 2025
Stäng moskén direkt .dom ska inte komma hit och införa sina egna lagar!!! Vill man bo I sverige så ska man följa svenska lagar. Kvinnor är lika mycket värda punkt slut!!!
Helt oacceptabelt
Usch fy!!! Hur kan man säga så??han är nog hjärntvättad.
Jag är lycklig kvinna min man skulle aldrig lyfta handen på mig.
Det finns inte i koranen sådan. Det måste mannen vara kontrollerat istallet möske lik dom vem är han ? Och snälla vilket stad är den för att man . vet att det händer på riktigt . förklara den södra sverige är stor
Vi måste sätta ner foten direkt!!!och aldrig acceptera sånt i vårt land.
Hans budskap är otydlig! Imam måste prata så att alla förstå och sanningen! Kvinna kan inte stjäla nån pengar från budget…alltså han fungerar inte som imam! Dessutom att kvinnor gör ofta problem i äktenskapet är nonsense! Många saker stämmer inte!!!
nej nej nej han är inte imam han är shaitan.
Han måste tänka att han befinner sig i Sverige! Makar kan diskutera tillsammans var de slösar sina pengar! Allt här är dum! Profet Mohamed gjorde allt rätt-jag läste bok om honom! Men det var inget om att man måste slå sin hustru…
Jag träffade x muslimska kvinnor och de var perfekta-utan en som förtala andra så vi slutade möta dem! Budskap av hans predika är otydligt och dum och har inget med Islam att göra!!!
Bra män slår inte sina fruar.
Här i Sverige händer såna ?
Fy stäng moskén direkt. Hur länge har han hållit med såna tal
Sverige måste bli bättre och straffa såna människor
Fruar är också människor som män
Uffff
Är han imam?? Vilken lära !! Vill han införa??dagens kvinnor är fria , man har inte rätt att slå !!!.
Han är en stor idiot
IM BACK FOR MORE BITCHES
Läste precis om att denna imamen får sluta sin tjänst.synden straffar sig själv haha
Det Är Faktiskt Olagligt Att Slå Kvinnor I Sverige Och Fel Fysiskt Våld Räknas Som Misshandel Män Borde Inte Lyssna På Imam Alla Män Vet Att Man Inte Ska Slå Kvinnor 😠😠😠😠
Håller med tove