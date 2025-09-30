Sverige

En hand med knuten näve mot två händer som hålls upp som skydd.

En imam sa att män kan slå sina kvinnor. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Imam pratade om att slå fruar

En imam talade för människor
i en moské i södra Sverige
i somras.
Han pratade om
vad män kan göra
när deras fruar inte lyder dem.

Imamen sa bland annat
att männen kan slå sina fruar.

Det avslöjade tidningen Expressen.

Det är ett brott
att slå sin fru
eller någon annan person.

Nu får imamen kritik
av flera politiker.

Ministern Jakob Forssmed
skriver på sajten X
att det imamen sa var hemskt.

En myndighet ska nu kontrollera
om moskén får pengar
från staten och om moskén
följer reglerna för demokrati,
skriver Forssmed.

– Imamen pratar om att göra brott,
om att kontrollera kvinnor
och om hat mot kvinnor.
Inga pengar från staten eller kommunerna
ska gå till sådant här.

Det skriver politikern Lawen Redar
i partiet Socialdemokraterna
till nyhetsbyrån TT.

Imamen säger till Expressen
att han känner sig missförstådd.
Han säger också
att han kände sig stressad
när han pratade.

Nu säger de som styr i moskén
att imamen måste sluta där.

8 SIDOR

Expressens artikel om imamen

30 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
18 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    30 september, 2025 kl. 10:36

    Stäng moskén direkt .dom ska inte komma hit och införa sina egna lagar!!! Vill man bo I sverige så ska man följa svenska lagar. Kvinnor är lika mycket värda punkt slut!!!

    Svara
  2. V skriver:
    30 september, 2025 kl. 10:39

    Helt oacceptabelt

    Svara
  3. Bea skriver:
    30 september, 2025 kl. 10:48

    Usch fy!!! Hur kan man säga så??han är nog hjärntvättad.

    Svara
  4. ,, skriver:
    30 september, 2025 kl. 10:54

    Jag är lycklig kvinna min man skulle aldrig lyfta handen på mig.

    Svara
  5. Mu skriver:
    30 september, 2025 kl. 11:13

    Det finns inte i koranen sådan. Det måste mannen vara kontrollerat istallet möske lik dom vem är han ? Och snälla vilket stad är den för att man . vet att det händer på riktigt . förklara den södra sverige är stor

    Svara
  6. Bp skriver:
    30 september, 2025 kl. 11:37

    Vi måste sätta ner foten direkt!!!och aldrig acceptera sånt i vårt land.

    Svara
  7. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    30 september, 2025 kl. 11:53

    Hans budskap är otydlig! Imam måste prata så att alla förstå och sanningen! Kvinna kan inte stjäla nån pengar från budget…alltså han fungerar inte som imam! Dessutom att kvinnor gör ofta problem i äktenskapet är nonsense! Många saker stämmer inte!!!

    Svara
  8. annonsem skriver:
    30 september, 2025 kl. 11:55

    nej nej nej han är inte imam han är shaitan.

    Svara
  9. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    30 september, 2025 kl. 11:56

    Han måste tänka att han befinner sig i Sverige! Makar kan diskutera tillsammans var de slösar sina pengar! Allt här är dum! Profet Mohamed gjorde allt rätt-jag läste bok om honom! Men det var inget om att man måste slå sin hustru…

    Svara
  10. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    30 september, 2025 kl. 11:57

    Jag träffade x muslimska kvinnor och de var perfekta-utan en som förtala andra så vi slutade möta dem! Budskap av hans predika är otydligt och dum och har inget med Islam att göra!!!

    Svara
  11. B skriver:
    30 september, 2025 kl. 12:22

    Bra män slår inte sina fruar.

    Svara
  12. Bli bättre Sverige skriver:
    30 september, 2025 kl. 12:24

    Här i Sverige händer såna ?
    Fy stäng moskén direkt. Hur länge har han hållit med såna tal
    Sverige måste bli bättre och straffa såna människor
    Fruar är också människor som män
    Uffff

    Svara
  13. Bertil skriver:
    30 september, 2025 kl. 15:13

    Är han imam?? Vilken lära !! Vill han införa??dagens kvinnor är fria , man har inte rätt att slå !!!.

    Svara
  14. ... skriver:
    30 september, 2025 kl. 15:41

    Han är en stor idiot

    Svara
  15. FORTNITEBALLS67 skriver:
    30 september, 2025 kl. 16:43

    IM BACK FOR MORE BITCHES

    Svara
  16. ... skriver:
    30 september, 2025 kl. 16:59

    Läste precis om att denna imamen får sluta sin tjänst.synden straffar sig själv haha

    Svara
  17. Tove skriver:
    30 september, 2025 kl. 17:38

    Det Är Faktiskt Olagligt Att Slå Kvinnor I Sverige Och Fel Fysiskt Våld Räknas Som Misshandel Män Borde Inte Lyssna På Imam Alla Män Vet Att Man Inte Ska Slå Kvinnor 😠😠😠😠

    Svara
  18. ... skriver:
    30 september, 2025 kl. 19:15

    Håller med tove

    Svara
