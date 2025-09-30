Imam pratade om att slå fruar

En imam talade för människor

i en moské i södra Sverige

i somras.

Han pratade om

vad män kan göra

när deras fruar inte lyder dem.

Imamen sa bland annat

att männen kan slå sina fruar.

Det avslöjade tidningen Expressen.

Det är ett brott

att slå sin fru

eller någon annan person.

Nu får imamen kritik

av flera politiker.

Ministern Jakob Forssmed

skriver på sajten X

att det imamen sa var hemskt.

En myndighet ska nu kontrollera

om moskén får pengar

från staten och om moskén

följer reglerna för demokrati,

skriver Forssmed.

– Imamen pratar om att göra brott,

om att kontrollera kvinnor

och om hat mot kvinnor.

Inga pengar från staten eller kommunerna

ska gå till sådant här.

Det skriver politikern Lawen Redar

i partiet Socialdemokraterna

till nyhetsbyrån TT.

Imamen säger till Expressen

att han känner sig missförstådd.

Han säger också

att han kände sig stressad

när han pratade.

Nu säger de som styr i moskén

att imamen måste sluta där.

