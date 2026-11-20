Årets influensa har börjat.

Det säger Folkhälsomyndigheten.

Varje år brukar många

bli sjuka i influensa.

Flest brukar vara sjuka

vid jul.

Att många är sjuka nu

är tidigare än vanligt.

Experterna tror att

en ny sort av viruset

gör att influensan

börjat tidigare.

Det finns vaccin

mot influensa.

Vaccin minskar risken

att bli mycket sjuk.

Experterna vill att den

som är 65 år och äldre

tar vaccin.

Det är gratis.

Personer som har sjukdomar

som ökar risken

att bli svårt sjuk

ska också ta vaccin.

Just nu blir också många sjuka

av viruset corona.

De är sjuka i covid.

Det finns vaccin

mot viruset corona.

Det kan personer

som är 75 år eller äldre

få gratis.

Och även personer

som har en sjukdom

som ökar risken

att bli svårt sjuk.

Att vara sjuk

i influensa och covid

kan vara ungefär lika.

Du kan vara snorig,

ha feber och ha ont i kroppen.

Om du känner dig sjuk

ska du stanna hemma.

Det säger experterna.

Då minskar risken

att smitta andra.

8 SIDOR/TT