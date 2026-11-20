Influensan har börjat
Årets influensa har börjat.
Det säger Folkhälsomyndigheten.
Varje år brukar många
bli sjuka i influensa.
Flest brukar vara sjuka
vid jul.
Att många är sjuka nu
är tidigare än vanligt.
Experterna tror att
en ny sort av viruset
gör att influensan
börjat tidigare.
Det finns vaccin
mot influensa.
Vaccin minskar risken
att bli mycket sjuk.
Experterna vill att den
som är 65 år och äldre
tar vaccin.
Det är gratis.
Personer som har sjukdomar
som ökar risken
att bli svårt sjuk
ska också ta vaccin.
Just nu blir också många sjuka
av viruset corona.
De är sjuka i covid.
Det finns vaccin
mot viruset corona.
Det kan personer
som är 75 år eller äldre
få gratis.
Och även personer
som har en sjukdom
som ökar risken
att bli svårt sjuk.
Att vara sjuk
i influensa och covid
kan vara ungefär lika.
Du kan vara snorig,
ha feber och ha ont i kroppen.
Om du känner dig sjuk
ska du stanna hemma.
Det säger experterna.
Då minskar risken
att smitta andra.
8 SIDOR/TT
Så här kan du minska
risken att bli sjuk
- ta vaccin
- tvätta händerna ofta
- vädra ditt rum
- var lite längre från
andra människor.
Har covid 19 kommit tillbaka?
Hej Vinnie!
Covid-19 eller viruset corona
har inte försvunnit.
Nu är det ett vanligt virus
som finns i samhället
precis som influensa.
Vänligen,
Kan ni skriva om det mystiska viruset som är smittsamt i Syrien. Symtom: • Svullnad: Svullna ögonlock, svullnad runt ögonen samt svullnad i ansiktet eller kinderna.
• Hudförändringar: Rodnad i ansiktet eller på kinderna, samt gulaktig hud (gulsot) hos vissa patienter.
• Luftvägs- och magsymtom: Snuva, hosta eller buksmärtor hos en del drabbade!!
Det är farlig virus som sprider sig bl.a hos barn.
Hej Maja!
Det har vi inte hört något om.
Om du vet något bra artiklar om det
får du gärna skicka dem
till oss på 8sidor@8sidor.se.
Om vi tror att det är intressant
för många så skriver vi.
Vänligen,
HEJ MAJA! Hur mår du? Vad hände i Syrien? Hoppas att jag blir inte förkyld…för mig är det farligt…min man måste också vara frisk annars jag vet inte vad händer med oss!
Hej! Jag mår bra tack, själv?
Syrien har drabbats av en ny farlig virus som ingen vet var den kommit ifrån. Det finns inget behandling nu men kanske senare.
Hoppas den försvinner snart för det är hemsk virus.
Hoppas ni blir bättre snart. 🙂
Hoppas att folk i Sverige blir inte sjuk och att omm de blir sjuk så stannar de hemma…de behöver bra kost och motionera och jag vet inte hur många sköter om sin hälsa…
Jag är lite rädd hur vi överlever denna vinter…vi är inte ung längre…men jag dricker saft från två grep varje dag!🙂😮
Att många är sjuk nu är (eller än) tidigare. Kanske skrev du fel🤔
Jag gillar inte att ligga sjuk febrig och hostig.tar minst en månad att bli frisk vaccin?? Nej !!! Jag gillar inte sprutor.
Covid har väl alktid funnits i någon form i förkylningsvirus?Vaccinera er om inte så för hänsyn till andra.
Hur vi stärker vårt immunförsvar
Att investera i ett ypperligt immunförsvar med riktigt näringstäta producerade att äta. Det håller folk friska. Helt utan biverkningar.
När började influensan ?
Jättebra
För i tiden tog man ingen vaccin. Finns bra huskurer att ta till.jag tycker att kroppen måste få kämpa lite själv.
Micke inte ta spruta
Varje år dör 5 miljoner människor världen över av influensa. Läkemedelsföretag tjänar miljarder på läkemedel, och sedan 2010 har även städföretag tjänat miljarder på produktion av rengöringsprodukter, vilket minskar deras effektivitet mot bakterier med 50 %. Ledamöterna i Europaparlamentet vet allt detta, men de gör ingenting.