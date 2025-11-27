Sverige

En person ligger i sin soffa. Det ligger papper och en termometer på ett bord.

Influensa kan ge feber och värk i kroppen. Foto: Isabell Höjman/TT

Många kan få influensa

Fler än vanligt
kan bli sjuka i influensa i år.
Det säger experterna
på Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt blir också många
sjuka av viruset corona.

För vissa grupper är det
extra viktigt att ta vaccin
mot influensa och covid-19.
Det är grupper som riskerar
att bli allvarligt sjuka,
till exempel gamla människor
eller folk som har
andra sjukdomar.

Vaccin skyddar mot
att bli allvarligt sjuk.
Men många kan ändå
bli smittade.
Det säger experterna.

Influensa

  • I slutet av varje år
    brukar influensan
    komma till Sverige.
  • Influensan är en
    kraftig förkylning.
    Det är ett virus
    som gör dig sjuk.
  • Det här året kan viruset
    vara av sorten k.
    Det viruset smittar mycket.
  • Därför kan fler än vanligt
    bli sjuka i influensa.
    Det säger experter.

27 november 2025

4 kommentarer
  1. mario skriver:
    27 november, 2025 kl. 12:18

    tråkigt att va sjuk :(😢

    Svara
  2. anonym skriver:
    27 november, 2025 kl. 13:05

    är det farligt att få influensa version k?

    Svara
  3. ... skriver:
    27 november, 2025 kl. 13:34

    Jag gillar inte vaccin.

    Svara
  4. Gustav skriver:
    27 november, 2025 kl. 14:14

    Ja Infuensan har alltid funnits inget konstigt med det,men corona är utvecklad biologiskt sammansatt virus/ bakterier.

    Svara
