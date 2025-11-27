Många kan få influensa

Fler än vanligt

kan bli sjuka i influensa i år.

Det säger experterna

på Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt blir också många

sjuka av viruset corona.

För vissa grupper är det

extra viktigt att ta vaccin

mot influensa och covid-19.

Det är grupper som riskerar

att bli allvarligt sjuka,

till exempel gamla människor

eller folk som har

andra sjukdomar.

Vaccin skyddar mot

att bli allvarligt sjuk.

Men många kan ändå

bli smittade.

Det säger experterna.

På 1177.se kan du läsa mer om vaccin

ANTON ANDERSSON