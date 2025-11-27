Sverige
Influensa kan ge feber och värk i kroppen. Foto: Isabell Höjman/TT
Många kan få influensa
Fler än vanligt
kan bli sjuka i influensa i år.
Det säger experterna
på Folkhälsomyndigheten.
Samtidigt blir också många
sjuka av viruset corona.
För vissa grupper är det
extra viktigt att ta vaccin
mot influensa och covid-19.
Det är grupper som riskerar
att bli allvarligt sjuka,
till exempel gamla människor
eller folk som har
andra sjukdomar.
Vaccin skyddar mot
att bli allvarligt sjuk.
Men många kan ändå
bli smittade.
Det säger experterna.
På 1177.se kan du läsa mer om vaccin
ANTON ANDERSSON
Influensa
- I slutet av varje år
brukar influensan
komma till Sverige.
- Influensan är en
kraftig förkylning.
Det är ett virus
som gör dig sjuk.
- Det här året kan viruset
vara av sorten k.
Det viruset smittar mycket.
- Därför kan fler än vanligt
bli sjuka i influensa.
Det säger experter.
27 november 2025
tråkigt att va sjuk :(😢
är det farligt att få influensa version k?
Jag gillar inte vaccin.
Ja Infuensan har alltid funnits inget konstigt med det,men corona är utvecklad biologiskt sammansatt virus/ bakterier.