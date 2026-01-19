Sverige

En person ligger i sin soffa. Det ligger papper och en termometer på ett bord.

Influensa kan ge feber och värk i kroppen. Foto: Isabell Höjman/TT

Lite färre får influensa

Många blev sjuka
i influensa under december
och i början av januari.

Men den senaste tiden
har lite färre blivit smittade.
Det visar siffror
från Folkhälsomyndigheten.

Det finns risk
att smittan ökar igen
nu efter att skolorna har startat igen.
Det säger myndigheten.

En annan smitta som
finns just nu
är viruset som kallas RS.

Den smittan ökar
bland gamla människor,
säger myndigheten.

Viruset RS kan vara
farligt för folk över 75 år.
Det kan också vara farligt
för mycket små barn
och för människor
med vissa sjukdomar.

8 SIDOR/TT

19 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. 67 skriver:
    19 januari, 2026 kl. 11:01

    Bra att det går ner: )

    Svara
  2. Andreas skriver:
    19 januari, 2026 kl. 14:13

    börja i november med att pressa en citron och en apelsin drick med vatten. det stärker imunförsvar. jag brukar också dricka blottsaft en flaska räcker.lovar att förkylningen håller sig borta. jag vill passa på och önska Gott nytt år till milena. hoppas du håller dig frisk .kram kram😘😘😘😍😍

    Svara
  3. C skriver:
    19 januari, 2026 kl. 21:58

    Många som använder tåg och buss är förkylda och hostar.

    Svara
