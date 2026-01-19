Sverige
Lite färre får influensa
Många blev sjuka
i influensa under december
och i början av januari.
Men den senaste tiden
har lite färre blivit smittade.
Det visar siffror
från Folkhälsomyndigheten.
Det finns risk
att smittan ökar igen
nu efter att skolorna har startat igen.
Det säger myndigheten.
En annan smitta som
finns just nu
är viruset som kallas RS.
Den smittan ökar
bland gamla människor,
säger myndigheten.
Viruset RS kan vara
farligt för folk över 75 år.
Det kan också vara farligt
för mycket små barn
och för människor
med vissa sjukdomar.
