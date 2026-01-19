Lite färre får influensa

Många blev sjuka

i influensa under december

och i början av januari.

Men den senaste tiden

har lite färre blivit smittade.

Det visar siffror

från Folkhälsomyndigheten.

Det finns risk

att smittan ökar igen

nu efter att skolorna har startat igen.

Det säger myndigheten.

En annan smitta som

finns just nu

är viruset som kallas RS.

Den smittan ökar

bland gamla människor,

säger myndigheten.

Viruset RS kan vara

farligt för folk över 75 år.

Det kan också vara farligt

för mycket små barn

och för människor

med vissa sjukdomar.

