Nu kommer regn och snö
Det blir moln och regn
i mitten av den här veckan
på många platser i Sverige.
Men sedan kan det komma snö.
Det säger experterna
på myndigheten för väder, SMHI.
Det är på tisdag och onsdag
som det blir grått och regnigt
i södra Sverige.
I norr blir det kallare väder.
På torsdag och fredag
kommer mer blåst och regn
men också snö
i stora delar av Sverige.
Mest snö blir det
i södra Norrland och i Dalarna.
Då kan det också
bli problem i trafiken.
I helgen kan det bli
soligt och kallt
på många platser.
Nästa vecka kan det bli
lite mindre kallt.
8 SIDOR/TT
Jag gillar snö det är så himla vackert ute speciellt på kvällarna man tänder levande ljus och sätter sig vid en sprakande brasa.älskar vinterhalvåret ,det är livet jag njuter verkligen av det.
Dåligt
😃😃
Det är ju så romantiskt å vill gärna åka en släd tur med facklor i Dalarna med en snäll söt tjej som kan värma min hand. Ring om du har tid för sånt😍
Hej bästa jag gillar inte något snö det blir svårt med min rullator att gå med det är dålig med sand mvh Margareta
Hej på dig
Ja kallare, fuktigare och snö. Med tanke på ”uppvärmningen” som är så hemskt. Planeten har haft medeltemperaturen låg uppskattningsvis 5–10 °C högre än i dag. Det fanns inga permanenta inlandsisar vid nord- eller sydpolen, och skogar växte långt upp i Arktis och Antarktis. Så naturen finner en väg.
Jag hatar snö och kyla. Älskar värme
Jag hoppas det kommer snö i vintern.