Nu kommer regn och snö

Det blir moln och regn

i mitten av den här veckan

på många platser i Sverige.

Men sedan kan det komma snö.

Det säger experterna

på myndigheten för väder, SMHI.

Det är på tisdag och onsdag

som det blir grått och regnigt

i södra Sverige.

I norr blir det kallare väder.

På torsdag och fredag

kommer mer blåst och regn

men också snö

i stora delar av Sverige.

Mest snö blir det

i södra Norrland och i Dalarna.

Då kan det också

bli problem i trafiken.

I helgen kan det bli

soligt och kallt

på många platser.

Nästa vecka kan det bli

lite mindre kallt.

8 SIDOR/TT