Olyckor med elsparkcyklar

fortsätter att öka i Sverige.

Det visar siffror från myndigheten

Transportstyrelsen.

Under första halvan av året 2026

var det en människa som dog

och nästan tre tusen

som blev skadade

i olyckor med elsparkcyklar.

Det är fler skadade

än samma tid förra året.

Olyckorna ökar mest

bland barn och ungdomar.

Flera andra länder

har hårdare lagar än Sverige

om elsparkcyklar.

Regeringen har sagt

att de vill ha hårdare lagar

i Sverige också.

Men det är inte klart

när lagarna kommer.

8 SIDOR/TT