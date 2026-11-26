Olyckorna fortsätter öka
Olyckor med elsparkcyklar
fortsätter att öka i Sverige.
Det visar siffror från myndigheten
Transportstyrelsen.
Under första halvan av året 2026
var det en människa som dog
och nästan tre tusen
som blev skadade
i olyckor med elsparkcyklar.
Det är fler skadade
än samma tid förra året.
Olyckorna ökar mest
bland barn och ungdomar.
Flera andra länder
har hårdare lagar än Sverige
om elsparkcyklar.
Regeringen har sagt
att de vill ha hårdare lagar
i Sverige också.
Men det är inte klart
när lagarna kommer.
8 SIDOR/TT
Självklart hårdare regler. Eftersom föräldrar och även vuxna inte har förmågan att ha konsekvens tänkande. Ser ibland 3 små tjejer susa fram på samma spark runt 50km/t. Inga skydd. Det är ansvarslöst av föräldrarna att släppa iväg barn.
Jag tycker att nyheter är bra faktist,
🌺❄️🫧☃️
jag vet några här i närheten som åker så fort, jag her en elsparkcykel som bara går i 20
😮😮😮😴