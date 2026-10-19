Sverige

Två unga killar åker på en elsparkcykel utan hjälm.

Många unga åker elspark utan hjälm. Foto: Annika Byrde/NTB/TT

Föräldrar misstänkta för brott

Över 30 föräldrar
är misstänkta för att ha köpt
för snabba elsparkcyklar
till sina barn i år.

Det visar en undersökning
av tidningen Dagens nyheter.

I Sverige finns ingen gräns
för hur gammal du måste vara
för att köra elsparkcykel.

Men om den går snabbare
än 20 kilometer i timmen
eller är tillräckligt kraftig
räknas den inte som cykel.
Då är den ett fordon med motor.
Då måste du vara 15 år eller äldre
för att få köra den.

Flera av elsparkcyklarna
som föräldrarna har köpt
går att köra i 50 till 60
kilometer i timmen.
En del kör går ännu snabbare.

– Sätter du en tioåring
på en sådan sparkcykel
kan det bli
mycket allvarliga skador.

Det säger Fredic Karnerfors
till Dagens Nyheter.
Han är polis och jobbar
med trafik i Göteborg.

Många föräldrar säger
att de inte kände till reglerna.
De säger också
att barnets kompisar
har likadana elsparkcyklar.
Därför köper de också
dem till sina barn.
Det skriver Dagens Nyheter.

8 SIDOR/TT

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13 kommentarer
  1. jajjajajajajajajajajaja skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 11:11

    hur vet man om något är säkert nu??????😮😮😮😮😮😠😠😠😤😤😔😔😔😔

    Svara
  2. bob jonsson kristiansson 5/20 skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 13:02

    jag hatar el-sparksyklar och spesielt de som åker dem och medans spelar hög musik 😤 de gör dehär mit i naten när jag försöker såva 💔

    Svara
  3. Anonym skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 13:25

    Jag gör det ibland inte varje dag för att det är För Kallt Nu och Det är Höst Nu men den Har Redan Kommit och jag gillar höstlovet.

    Svara
  4. 8sidor svara skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 13:52

    vad händer om man åker typ 70

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      19 oktober, 2026 kl. 14:10

      Hej!

      I Sverige får du köra elsparkcykel
      i högst 20 kilometer i timmen
      ute i trafiken.

      /8 Sidor

  5. Octane skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 13:57

    Jag har inte en el-sparkcyklar

    Svara
  6. Anonym skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 14:46

    Hur vet ni det? Genom en undersökning?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      19 oktober, 2026 kl. 14:55

      Hej!

      Det är tidningen Dagens Nyheter
      som gjort undersökningen.

      De har kollat i papper
      från olika domstolar.

      /8 Sidor

  7. Anonym skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 14:54

    Ja har el sparkcykel. Den ä laglig. Ja har inget körkort å ja har lungsjukdom. Så elsparkcykel hjälper mig i min vardag. Men föräldrar att ni inte skäms. Utsätta sina barn för fara. Ni borde inte ha barn

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  8. Blipville spelaren skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 15:12

    Jag tycker det borde vara 18 årsgräns för elsparkscyklar, med tanke på storleken och hastigheten. Även jag som vuxen tycker elsparkscyklarna är stora. Dock blev jag kortare än mina föräldrar pga många sjukdomar under uppväxten.

    Jag tycker barn ska ha vanliga sparkcyklar.

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  9. Anonym igen skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 15:33

    Jag åker inte el sparkcyklar

    Ps det var jag som frågade hur ni visste det.

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  10. inga britt skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 18:10

    Hej 8 sidor varför vill man köra el sparkcykel.. Jag är 82 och många säger jag är tjock som fan .men jag har testat åka var skit kul och idiotiskt.Snälla var vanlig att svara anars änmaler jag

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  11. rxndxn skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 20:33

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