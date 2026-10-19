Föräldrar misstänkta för brott

Över 30 föräldrar

är misstänkta för att ha köpt

för snabba elsparkcyklar

till sina barn i år.

Det visar en undersökning

av tidningen Dagens nyheter.

I Sverige finns ingen gräns

för hur gammal du måste vara

för att köra elsparkcykel.

Men om den går snabbare

än 20 kilometer i timmen

eller är tillräckligt kraftig

räknas den inte som cykel.

Då är den ett fordon med motor.

Då måste du vara 15 år eller äldre

för att få köra den.

Flera av elsparkcyklarna

som föräldrarna har köpt

går att köra i 50 till 60

kilometer i timmen.

En del kör går ännu snabbare.

– Sätter du en tioåring

på en sådan sparkcykel

kan det bli

mycket allvarliga skador.

Det säger Fredic Karnerfors

till Dagens Nyheter.

Han är polis och jobbar

med trafik i Göteborg.

Många föräldrar säger

att de inte kände till reglerna.

De säger också

att barnets kompisar

har likadana elsparkcyklar.

Därför köper de också

dem till sina barn.

Det skriver Dagens Nyheter.

8 SIDOR/TT

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