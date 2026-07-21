Världen

En person åker elsparkcykel.

Det händer många olyckor med elsparkcyklar. Foto: Christine Olsson/TT

Grekland röstar om förbud

Grekland vill förbjuda barn
under 17 år
att använda elsparkcyklar.
Det beror på att det
har hänt många olyckor
säger en minister i regeringen.

Förra året blev ungefär
400 barn och unga skadade
när de körde elsparkcykel.
Flera barn dog.

Politikerna i den grekiska riksdagen
ska rösta om förbudet på tisdagen.

I Sverige ökar också olyckorna
med elsparkcyklar.

Förra året dog sju personer
i olyckor med elsparkcyklar.
6 500 personer blev skadade.
Nästan hälften av dem
är unga människor.

Det visar siffror
från myndigheten Transportstyrelsen.

8 SIDOR/TT

21 juli 2026

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1 kommentar
  1. Maja skriver:
    21 juli, 2026 kl. 11:13

    Nio åringar såg jag åkte elsparkcykel😬

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