Världen
Det händer många olyckor med elsparkcyklar. Foto: Christine Olsson/TT
Grekland röstar om förbud
Grekland vill förbjuda barn
under 17 år
att använda elsparkcyklar.
Det beror på att det
har hänt många olyckor
säger en minister i regeringen.
Förra året blev ungefär
400 barn och unga skadade
när de körde elsparkcykel.
Flera barn dog.
Politikerna i den grekiska riksdagen
ska rösta om förbudet på tisdagen.
I Sverige ökar också olyckorna
med elsparkcyklar.
Förra året dog sju personer
i olyckor med elsparkcyklar.
6 500 personer blev skadade.
Nästan hälften av dem
är unga människor.
Det visar siffror
från myndigheten Transportstyrelsen.
8 SIDOR/TT
21 juli 2026
Nio åringar såg jag åkte elsparkcykel😬