Grekland röstar om förbud

Grekland vill förbjuda barn

under 17 år

att använda elsparkcyklar.

Det beror på att det

har hänt många olyckor

säger en minister i regeringen.

Förra året blev ungefär

400 barn och unga skadade

när de körde elsparkcykel.

Flera barn dog.

Politikerna i den grekiska riksdagen

ska rösta om förbudet på tisdagen.

I Sverige ökar också olyckorna

med elsparkcyklar.

Förra året dog sju personer

i olyckor med elsparkcyklar.

6 500 personer blev skadade.

Nästan hälften av dem

är unga människor.

Det visar siffror

från myndigheten Transportstyrelsen.

8 SIDOR/TT