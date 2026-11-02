Problem med varma frysar

Frysarna och kylarna

i flera affärer

har blivit för varma.

Det gäller flera

av företagen Icas

och Coops affärer.

Plötsligt har frysar och kylar

blivit inställda

på plus 50 grader.

Det kan bero på att datorerna

som styr temperaturen

har blivit attackerade.

De kan ha blivit hackade.

Det hände under natten

till måndagen.

Det skriver ICA i Sjöbo

på sin sida på sajten Facebook.

Om frysar och kylar

är för varma

kan maten bli dålig.

8 SIDOR/TT