Problem med varma frysar
Frysarna och kylarna
i flera affärer
har blivit för varma.
Det gäller flera
av företagen Icas
och Coops affärer.
Plötsligt har frysar och kylar
blivit inställda
på plus 50 grader.
Det kan bero på att datorerna
som styr temperaturen
har blivit attackerade.
De kan ha blivit hackade.
Det hände under natten
till måndagen.
Det skriver ICA i Sjöbo
på sin sida på sajten Facebook.
Om frysar och kylar
är för varma
kan maten bli dålig.
8 SIDOR/TT
Jag tycker att det här är dåligt eftersom maten kan bli förstörd när frysarna och kylarna blir för varma. Det kan också vara farligt för människor att äta mat som har blivit dålig. Dessutom kan affärerna förlora mycket pengar och behöva slänga massor av mat. Det är viktigt att datorerna skyddas bättre så att det inte händer igen
Håller med! Det är en stor risk för både folks hälsa och affärernas ekonomi när maten förstörs. Det är verkligen viktigt att systemen skyddas bättre.
exakt som fahhhhhhhhhhhhhhhh säger är det dåligt
det är fett najs för då får man gratis fryspizza som är varm ex som billys
Var i Sverige har detta hänt 8 Sidor?