Stor attack mot frysar
I måndags blev frysar
i affärer alldeles för varma.
Det hände på flera
platser i Sverige.
Mycket mat blev förstörd.
Samma sak hände samtidigt
i flera andra länder i Europa.
Experter tror att datorer
som styr frysarna blev
attackerade.
Någon tog sig in
i datorerna och
höjde temperaturen.
En liknande attack
hände i oktober mot
många affärer i Frankrike.
Nu varnar experterna
för fler attacker mot datorer.
Men nästa gång kan
det vara något annat
som blir attackerat.
– Det kan vara
ett kraftverk för el
eller ett reningsverk.
Det säger John Vestberg
till tidningen Expressen.
Han är expert på säkerhet
på internet.
Det är ännu inte klart
hur många affärer
som blev attackerade i Sverige.
Men det gäller flera
av Icas och Coops affärer.
Även företaget Axfood
har haft problem.
– Det var hemskt.
Mat för flera
hundra tusen kronor
är förstörd.
Det säger Rickard Nilsson
från Ica i Sjöbo i Skåne.
Det är inte känt vem
som attackerade frysarna.
8 SIDOR/TT
Det är inte bra
du har rätt💔
nu blir kladdkakan varm hehehe🥳🥳😍😷😢😢😭😠😤😎
fy asså såg detta på tiktok aldrig i mitt liv skulle jag tro något som det här skulle hända😢😭😂 jag hoppas svrige kan bli bättre att det blev hackat er dålig jag är ledsen hoppas det inte händer mer snälla hackers pls my food poor africa please dont take my food
Jag undrar… varför måste allt vara uppkopplat till nätet? Ok att mobil och dator är det men att en frys med? 😔
Förstår att man loggar temperaturer varje timma men det går ju att utföra utan internet med. Hur klarade man sig på 70 och 80 talet?
Ja exakt det är helt att man använder net till frys😮😮😮😮😮😮
como de dice im tryna fuh
skriver:
fy asså såg detta på tiktok aldrig i mitt liv skulle jag tro något som det här skulle hända😢😭😂 jag hoppas svrige kan bli bättre att det blev hackat er dålig jag är ledsen hoppas det inte händer mer snälla hackers pls my food poor africa please dont take my food
Det är också Willys det händer idag
Ja det är sant😔
Dator som styr frys i affär.
Kanse blev de häckad
Detta drabbar ingen fattig😃
Det är inte bra attack mat😡😡😡
Jag tror att matledare kunnat säljat den för väldigt billig som var på frysen så att många skulle ha den och det skulle inte slösa någon mat. Så att alla maten skulle bli räddad av oss i våra frysar. 😀
Jag är ledsin och jag trodde att dem skulle spara mat för oss som skulle ha blivit förstörd av temperatur höjdning. Vi kunde ha alla mat som var lagd i frysen.