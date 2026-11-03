Stor attack mot frysar

I måndags blev frysar

i affärer alldeles för varma.

Det hände på flera

platser i Sverige.

Mycket mat blev förstörd.

Samma sak hände samtidigt

i flera andra länder i Europa.

Experter tror att datorer

som styr frysarna blev

attackerade.

Någon tog sig in

i datorerna och

höjde temperaturen.

En liknande attack

hände i oktober mot

många affärer i Frankrike.

Nu varnar experterna

för fler attacker mot datorer.

Men nästa gång kan

det vara något annat

som blir attackerat.

– Det kan vara

ett kraftverk för el

eller ett reningsverk.

Det säger John Vestberg

till tidningen Expressen.

Han är expert på säkerhet

på internet.

Det är ännu inte klart

hur många affärer

som blev attackerade i Sverige.

Men det gäller flera

av Icas och Coops affärer.

Även företaget Axfood

har haft problem.

– Det var hemskt.

Mat för flera

hundra tusen kronor

är förstörd.

Det säger Rickard Nilsson

från Ica i Sjöbo i Skåne.

Det är inte känt vem

som attackerade frysarna.

8 SIDOR/TT