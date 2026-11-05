De tar på sig attackerna

Två grupper som gillar Ryssland

säger att de gjorde attackerna

mot affärers frysar och kylar

i Sverige och Europa.

Grupperna attackerade

affärernas datorer.

Sedan höjde de temperaturerna

på frysar och kylar.

Affärerna fick slänga

massor av mat.

Det hände i måndags.

Frysar och kylar

i kaféer och restauranger

blev också attackerade.

Grupperna säger att de

kan attackera fler saker.

Det kan till exempel vara

fabriker och kraftverk.

Experter har varnat

för att det kan hända.

Grupper som attackerar datorer

kallas ofta för hackare.

8 SIDOR/TT