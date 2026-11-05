Sverige
Tomma frysdiskar. En lapp sitter på en av diskarna. Rör ej, står det på den.
ICA i Sjöbo fick slänga alla sina frysta varor. Foto: Johan Nilsson/TT

De tar på sig attackerna

Två grupper som gillar Ryssland
säger att de gjorde attackerna
mot affärers frysar och kylar
i Sverige och Europa.

Grupperna attackerade
affärernas datorer.
Sedan höjde de temperaturerna
på frysar och kylar.
Affärerna fick slänga
massor av mat.
Det hände i måndags.

Frysar och kylar
i kaféer och restauranger
blev också attackerade.

Grupperna säger att de
kan attackera fler saker.
Det kan till exempel vara
fabriker och kraftverk.

Experter har varnat
för att det kan hända.

Grupper som attackerar datorer
kallas ofta för hackare.

8 SIDOR/TT

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14 kommentarer

  4. 5 november 2026 kl. 11:27
    gunilla person blommhelm skriver:

    ja det är sådant här som händer när skärm existerar ni skulle levt på min tid 1989 goda tider asså

  5. 5 november 2026 kl. 11:28
    jag skriver:

    läskig 👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺💩💩💩💩💩💩💩💩💩den sia emojin heter bajshög

  9. 5 november 2026 kl. 12:54
    TAAAAAAACOOOOS skriver:

    Alltså Varför gör man så????????????????????????????????????????
    Tänka att folk håller på så

    SKRIVER NÅGON SOM INTE HAR SLUTAT MED 67

  10. 5 november 2026 kl. 13:08
    JonteBronte skriver:

    Vissa frysar ökade till 50 grader. Varför finns ens den möjligheten?
    Det är frysar inte bastuar.

  11. 5 november 2026 kl. 15:09
    Mats skriver:

    ”Sitting ducks”.
    Så lätta mål när allting ska vara uppkopplade. Vad är fel på att sätta i kontakten och ställa in kylan, utan onödiga uppkopplingar. Uppenbart lätt att hacka sig in och förstöra mycket. Stackars mänskligheten som förlitar sig på teknik istället för sunt förnuft.

  12. 5 november 2026 kl. 19:54
    Jaso skriver:

    Varför dem gör så? Invånare ökar i hela tiden och mat, djur , växt hinner inte till människor och människor kastar, det kommer snart svält pga den äckliga , elak människor 😡😡😡det int så lätt växer upp en djur och växt, klimat ändrar i hela tiden Vad sysslar med dem?😡😡😡😡

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