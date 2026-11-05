De tar på sig attackerna
Två grupper som gillar Ryssland
säger att de gjorde attackerna
mot affärers frysar och kylar
i Sverige och Europa.
Grupperna attackerade
affärernas datorer.
Sedan höjde de temperaturerna
på frysar och kylar.
Affärerna fick slänga
massor av mat.
Det hände i måndags.
Frysar och kylar
i kaféer och restauranger
blev också attackerade.
Grupperna säger att de
kan attackera fler saker.
Det kan till exempel vara
fabriker och kraftverk.
Experter har varnat
för att det kan hända.
Grupper som attackerar datorer
kallas ofta för hackare.
8 SIDOR/TT
Detta är för jäkligt att sånt här förekommer. Skamligt.
oj
oj
ja det är sådant här som händer när skärm existerar ni skulle levt på min tid 1989 goda tider asså
A det skulle man väl göra😂
läskig 👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺💩💩💩💩💩💩💩💩💩den sia emojin heter bajshög
fim
är det sant är inte rysland med i FN
är det sant är inte rysland med i FN
Ryssland är med i FN.
Vänligen,
8 Sidor
Alltså Varför gör man så????????????????????????????????????????
Tänka att folk håller på så
SKRIVER NÅGON SOM INTE HAR SLUTAT MED 67
Vissa frysar ökade till 50 grader. Varför finns ens den möjligheten?
Det är frysar inte bastuar.
”Sitting ducks”.
Så lätta mål när allting ska vara uppkopplade. Vad är fel på att sätta i kontakten och ställa in kylan, utan onödiga uppkopplingar. Uppenbart lätt att hacka sig in och förstöra mycket. Stackars mänskligheten som förlitar sig på teknik istället för sunt förnuft.
Varför dem gör så? Invånare ökar i hela tiden och mat, djur , växt hinner inte till människor och människor kastar, det kommer snart svält pga den äckliga , elak människor 😡😡😡det int så lätt växer upp en djur och växt, klimat ändrar i hela tiden Vad sysslar med dem?😡😡😡😡