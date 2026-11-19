Sex elever är misstänkta

för brott mot andra elever

på en skola i Sigtuna.

Nu ska det bli en rättegång.

De misstänkta eleverna

går i trean på gymnasiet.

De är misstänkta för flera brott.

Det handlar bland annat om

misshandel, hot och sexbrott

mot sex yngre elever.

Sigtunaskolan är ett internat.

Det betyder att eleverna

bor på skolan.

De flesta av brotten

har hänt på ett av

elevernas hem på skolan.

– Det finns en tradition

på skolan där äldre elever

har makt över yngre elever.

Det säger åklagaren

Lisa Dos Santos.

De misstänkta eleverna

säger att de är oskyldiga.

Myndigheten Skolinspektionen

har startat en undersökning

av skolan.

Den ska vara klar nästa år.

8 SIDOR/TT