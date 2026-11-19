Rättegång mot sex elever
Sex elever är misstänkta
för brott mot andra elever
på en skola i Sigtuna.
Nu ska det bli en rättegång.
De misstänkta eleverna
går i trean på gymnasiet.
De är misstänkta för flera brott.
Det handlar bland annat om
misshandel, hot och sexbrott
mot sex yngre elever.
Sigtunaskolan är ett internat.
Det betyder att eleverna
bor på skolan.
De flesta av brotten
har hänt på ett av
elevernas hem på skolan.
– Det finns en tradition
på skolan där äldre elever
har makt över yngre elever.
Det säger åklagaren
Lisa Dos Santos.
De misstänkta eleverna
säger att de är oskyldiga.
Myndigheten Skolinspektionen
har startat en undersökning
av skolan.
Den ska vara klar nästa år.
8 SIDOR/TT
Dåligt att dom ljög😡