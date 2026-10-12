Misstänkta brott på skola

Tre elever är misstänkta

för brott mot andra

elever på Sigtunaskolan.

Skolan ligger i Sigtuna

norr om Stockholm.

Brotten som det handlar om

är sexbrott, hot och misshandel

bland annat.

De misstänkta är unga män

som är ungefär 18 år.

Två av dem är inlåsta

hos poliserna.

De tre eleverna säger

att de inte gjort några brott.

Brotten ska ha hänt på skolan

i augusti, september

och oktober.

De elever som ska ha varit med

om brotten är under 18 år.

Sigtunaskolan är

ett privat gymnasium.

Det kostar pengar

att gå på skolan.

Många elever bor där.

Det är vanligt

att äldre elever styr

och straffar yngre elever.

Det säger både åklagaren

och en advokat.

Det är en tradition på skolan.

Ledare på skolan

säger att det är allvarligt

att tre elever är

misstänkta för brott.

Skolan har öppet som vanligt.

Men poliserna fortsätter

undersöka vad som hänt.

8 SIDOR/TT