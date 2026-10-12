Sverige
Sigtunaskolan i Sigtuna. Foto: Bertil Ericson/TT
Misstänkta brott på skola
Tre elever är misstänkta
för brott mot andra
elever på Sigtunaskolan.
Skolan ligger i Sigtuna
norr om Stockholm.
Brotten som det handlar om
är sexbrott, hot och misshandel
bland annat.
De misstänkta är unga män
som är ungefär 18 år.
Två av dem är inlåsta
hos poliserna.
De tre eleverna säger
att de inte gjort några brott.
Brotten ska ha hänt på skolan
i augusti, september
och oktober.
De elever som ska ha varit med
om brotten är under 18 år.
Sigtunaskolan är
ett privat gymnasium.
Det kostar pengar
att gå på skolan.
Många elever bor där.
Det är vanligt
att äldre elever styr
och straffar yngre elever.
Det säger både åklagaren
och en advokat.
Det är en tradition på skolan.
Ledare på skolan
säger att det är allvarligt
att tre elever är
misstänkta för brott.
Skolan har öppet som vanligt.
Men poliserna fortsätter
undersöka vad som hänt.
8 SIDOR/TT
12 oktober 2026
vad bra att dom är inlåsta hos polisen faktist
JAAAAAAAAAA
usch, vad hemskt. Hoppas att det inte händer igen😢😊