Sverige
Sigtunaskolan i Sigtuna. Foto: Bertil Ericson/TT
Fem kan vara offer för brott
Nyligen blev det känt
att det kan ha hänt brott
på en skola i Sigtuna.
Brotten ska ha hänt
i augusti, september
och oktober i år.
Fem elever är offer för brott
på skolan i Sigtuna.
Det tror åklagaren.
Hon leder polisernas undersökning.
Tre elever är misstänkta
för att ha gjort brotten.
De misstänkta är unga män.
Männen är ungefär 18 år.
De är inlåsta.
Brotten de är misstänkta för
är sexbrott, hot och misshandel.
Det är vanligt att äldre elever
styr och straffar yngre elever.
Det är en tradition på skolan.
– Folk är inte okej med det längre.
De berättar det för skolans ledare.
Det säger Petter Sandgren.
Han är expert på internatskolor.
Det är skolor där eleverna också bor.
Skolan i Sigtuna är en sådan.
Där går elever som är
mellan 14 år och 20 år.
8 SIDOR/TT
14 oktober 2026
Hur tänker man?????
Kan männen ha blivit uppfostrade så????
Jag håller med men de kanske har problem.
8 sidor vad kan det vara med mannen har han problem eller??????
Det är nästan otroligt, att man försöka rättfärdiga missbruk med tradition 😠vi lever inte längre i medeltiden, jag hoppas att de blir straffade hårda
Stackars Fem
Inget från Medeltiden är bra. Gäller allting i samhället.
Bra sagt.
Vad har innehållat era skolor mot de oskildiga elever?! Men att för skaffa en dujpare förståelse hos en smarta elver måsteni vara arbetsammans med dem .
Ni läraren och ansvarigarna kan berktäfelse görasn ni dem discplinade och deplomatikads när de handlar sig sammanhanghet varandra .
Skolorledarna :elever har en vitasida måste ni har känt om deras personliga egnaskaper är elev glad eller ledsen ,arg ,förvirrad,besvken .misslyckdes . Är han livlig ,finns det skuggor i sin personlig .ni ska fåndera över.det är hel försäkers våras elever.
varför gjorde sååå
😠