Fem kan vara offer för brott

Nyligen blev det känt

att det kan ha hänt brott

på en skola i Sigtuna.

Brotten ska ha hänt

i augusti, september

och oktober i år.

Fem elever är offer för brott

på skolan i Sigtuna.

Det tror åklagaren.

Hon leder polisernas undersökning.

Tre elever är misstänkta

för att ha gjort brotten.

De misstänkta är unga män.

Männen är ungefär 18 år.

De är inlåsta.

Brotten de är misstänkta för

är sexbrott, hot och misshandel.

Det är vanligt att äldre elever

styr och straffar yngre elever.

Det är en tradition på skolan.

– Folk är inte okej med det längre.

De berättar det för skolans ledare.

Det säger Petter Sandgren.

Han är expert på internatskolor.

Det är skolor där eleverna också bor.

Skolan i Sigtuna är en sådan.

Där går elever som är

mellan 14 år och 20 år.

8 SIDOR/TT