60 saknas efter olyckan
Minst 69 människor
har nu dött i olyckan
med tåg i Spanien.
Men 60 saknas fortfarande.
Olyckan hände i onsdags
tio mil söder om
huvudstaden Madrid.
Ett tåg stod stilla.
Då kom ett annat tåg
och körde på bakifrån.
Olyckan verkar ha hänt
för att trafikljusen
inte fungerade.
Men trots det sa någon ja
till tåget att köra.
Många människor letar nu
efter personer de saknar
i sin familj.
En av dem är
Manuel San Emeterio.
Han saknar sin bror.
– Det värsta är osäkerheten.
Men jag vägrar ge upp hoppet,
säger han.
Sjukhusen har inte ordnat
listor på skadade och döda ännu.
Under natten har räddningsarbetare
fortsatt att söka efter människor
i de trasiga tågen.
8 SIDOR/TT
Vad har hänt
Terrorangrepp. Känns jättestarkt. Finns hur många terrorister som helst
i dessa våldsamma och mycket mörka tider.
Det finns de som vill oss illa.
Ber till Jesus att han plockar bort dem Amen 🎚️🙏🏻🧔♀️👑