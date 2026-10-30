60 saknas efter olyckan

Minst 69 människor

har nu dött i olyckan

med tåg i Spanien.

Men 60 saknas fortfarande.

Olyckan hände i onsdags

tio mil söder om

huvudstaden Madrid.

Ett tåg stod stilla.

Då kom ett annat tåg

och körde på bakifrån.

Olyckan verkar ha hänt

för att trafikljusen

inte fungerade.

Men trots det sa någon ja

till tåget att köra.

Många människor letar nu

efter personer de saknar

i sin familj.

En av dem är

Manuel San Emeterio.

Han saknar sin bror.

– Det värsta är osäkerheten.

Men jag vägrar ge upp hoppet,

säger han.

Sjukhusen har inte ordnat

listor på skadade och döda ännu.

Under natten har räddningsarbetare

fortsatt att söka efter människor

i de trasiga tågen.

8 SIDOR/TT