Minister slutar efter olycka

Förra veckan var det

en stor olycka i Spanien.

Ett tåg körde på

ett annat tåg som

stod stilla.

Det hände ungefär

tio mil söder om

huvudstaden Madrid.

69 människor

dog i olyckan.

I januari i år

var det en annan olycka

med ett tåg i Spanien.

Då dog 46 personer.

Nu slutar Spaniens

minister för vägar och tåg.

Han heter Oscar Puente.

– En minister har ansvaret.

Det går inte att

vara kvar efter två

så stora olyckor under

mindre än ett år,

säger han.

Puente säger att regeringen

jobbar för att Spaniens

tåg ska bli säkrare.

Arbetet kommer att kosta

8,5 miljarder kronor.

Puente har varit

minister i regeringen

sedan år 2023.

Spanien har en regering

med politik till vänster.

Landets ledare heter

Pedro Sanchez.

8 SIDOR/TT