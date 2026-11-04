Minister slutar efter olycka
Förra veckan var det
en stor olycka i Spanien.
Ett tåg körde på
ett annat tåg som
stod stilla.
Det hände ungefär
tio mil söder om
huvudstaden Madrid.
69 människor
dog i olyckan.
I januari i år
var det en annan olycka
med ett tåg i Spanien.
Då dog 46 personer.
Nu slutar Spaniens
minister för vägar och tåg.
Han heter Oscar Puente.
– En minister har ansvaret.
Det går inte att
vara kvar efter två
så stora olyckor under
mindre än ett år,
säger han.
Puente säger att regeringen
jobbar för att Spaniens
tåg ska bli säkrare.
Arbetet kommer att kosta
8,5 miljarder kronor.
Puente har varit
minister i regeringen
sedan år 2023.
Spanien har en regering
med politik till vänster.
Landets ledare heter
Pedro Sanchez.
8 SIDOR/TT
Tråkigt att det sker i spanien ❤❤