I söndags hände en allvarlig

olycka med tåg i Spanien.

Minst 39 människor har dött.

Över 120 är skadade.

Det var ett tåg

som spårade ur.

Sedan krockade det

med ett annat tåg.

Olyckan hände

i Adamuz i södra Spanien.

Det är inte klart

varför olyckan hände.

Óscar Puente är minister

i Spaniens regering.

Han säger att det är konstigt

att tåget spårade ur.

Det åkte på ett rakt spår.

Dessutom lagades

spåret förra året.

Tåget som spårade ur

blev kontrollerat för bara

några dagar sedan.

