Världen

  • SPAIN-RAILWAY-ACCIDENT-TRANSPORT

    Personer som jobbar med att hjälpa samlas efter olyckan med tåg i Spanien. Foto: Jorge Guerrero/AFP/TT

  • Spain Train Derailment

    Oroliga människor på en station i Madrid. Foto: Carlos Luján/Europa Press/AP/TT

Olycka med tåg i Spanien

I söndags hände en allvarlig
olycka med tåg i Spanien.
Minst 39 människor har dött.
Över 120 är skadade.

Det var ett tåg
som spårade ur.
Sedan krockade det
med ett annat tåg.
Olyckan hände
i Adamuz i södra Spanien.

Det är inte klart
varför olyckan hände.

Óscar Puente är minister
i Spaniens regering.
Han säger att det är konstigt
att tåget spårade ur.
Det åkte på ett rakt spår.
Dessutom lagades
spåret förra året.

Tåget som spårade ur
blev kontrollerat för bara
några dagar sedan.

8 SIDOR/TT

19 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Sture Jonsson. 🧔 skriver:
    19 januari, 2026 kl. 09:43

    Va tragiskt med tågolyckan i Spanien 😱😱😱😭😭😭

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 januari, 2026 kl. 10:02

    OMG! Det är verkligen chockerande…vad synd!!!😔😢❤

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar