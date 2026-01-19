Världen
Personer som jobbar med att hjälpa samlas efter olyckan med tåg i Spanien. Foto: Jorge Guerrero/AFP/TT
Oroliga människor på en station i Madrid. Foto: Carlos Luján/Europa Press/AP/TT
Olycka med tåg i Spanien
I söndags hände en allvarlig
olycka med tåg i Spanien.
Minst 39 människor har dött.
Över 120 är skadade.
Det var ett tåg
som spårade ur.
Sedan krockade det
med ett annat tåg.
Olyckan hände
i Adamuz i södra Spanien.
Det är inte klart
varför olyckan hände.
Óscar Puente är minister
i Spaniens regering.
Han säger att det är konstigt
att tåget spårade ur.
Det åkte på ett rakt spår.
Dessutom lagades
spåret förra året.
Tåget som spårade ur
blev kontrollerat för bara
några dagar sedan.
8 SIDOR/TT
19 januari 2026
Va tragiskt med tågolyckan i Spanien 😱😱😱😭😭😭
OMG! Det är verkligen chockerande…vad synd!!!😔😢❤