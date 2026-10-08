Världen

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    Området i Finland där Google har tänkt bygga en stor datahall. Massor av skog har redan huggits ner. Foto: AFP/TT

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    En mamma och en son protesterar mot datahallar i USA. Foto: Susan Montoya Bryan/AP/TT

Google stoppar datahallar

Tekniken AI, artificiell
intelligens, behöver stora
datahallar för att fungera.
Därför bygger företag
allt fler datahallar
runt om i världen.

En datahall är som ett
mycket stort och kylt rum
fullt av datorer.
Där kan all information lagras.

Datahallarna måste ha
massor av energi och
vatten för att fungera.

Många människor i världen
protesterar mot datahallar.
Folk vill inte bo nära dem.
De tycker att datahallarna
är dåliga för klimatet och miljön.
Folk är också rädda att priset
på el ska bli dyrare.

I Finland har över 50 tusen
människor nyligen protesterat
mot byggen av datahallar.

Företaget Google ska
bygga flera datahallar i Finland.
Men nu tvingas Google
stoppa bygget av datahallarna.

Google har inte undersökt
hur miljön runt datahallarna
påverkas tillräckligt noga.
Det säger en finsk myndighet.

Google har redan
huggit ner mycket skog i Finland
utan att ha gjort någon
säker undersökning innan.
Företaget är nu misstänkt
för att ha gjort fel
när de gjorde det.

Google säger att de
har gjort vissa fel.
De säger att de förstår
att människor blivit oroliga.

8 SIDOR/TT

8 oktober 2026

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