Google stoppar datahallar

Tekniken AI, artificiell

intelligens, behöver stora

datahallar för att fungera.

Därför bygger företag

allt fler datahallar

runt om i världen.

En datahall är som ett

mycket stort och kylt rum

fullt av datorer.

Där kan all information lagras.

Datahallarna måste ha

massor av energi och

vatten för att fungera.

Många människor i världen

protesterar mot datahallar.

Folk vill inte bo nära dem.

De tycker att datahallarna

är dåliga för klimatet och miljön.

Folk är också rädda att priset

på el ska bli dyrare.

I Finland har över 50 tusen

människor nyligen protesterat

mot byggen av datahallar.

Företaget Google ska

bygga flera datahallar i Finland.

Men nu tvingas Google

stoppa bygget av datahallarna.

Google har inte undersökt

hur miljön runt datahallarna

påverkas tillräckligt noga.

Det säger en finsk myndighet.

Google har redan

huggit ner mycket skog i Finland

utan att ha gjort någon

säker undersökning innan.

Företaget är nu misstänkt

för att ha gjort fel

när de gjorde det.

Google säger att de

har gjort vissa fel.

De säger att de förstår

att människor blivit oroliga.

8 SIDOR/TT