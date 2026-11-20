Det finns ett företag i USA

som heter Anthropic.

De arbetar med

articiell intelligens, AI.

AI är smarta program

som finns till datorer

och mobiltelefoner.

I torsdags började aktier

i företaget Anthropic

att säljas på börsen i USA.

Den som köper en aktie

äger en liten del av företaget.

Det var många som ville

köpa aktier i Anthropic.

Det blev ett nytt rekord.

Företaget sålde aktier

för mer pengar

än något annat företag

när det kommit ut på börsen.

Företag Space X

hade rekordet tidigare.

De arbetar med

raketer och satelliter.

Företaget Anthropic

har gjort AI-tjänsten Claude.

Den kan svara på frågor

och hjälpa människor

att skriva texter.

8 SIDOR/TT