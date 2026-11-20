Företag för AI slog rekord
Det finns ett företag i USA
som heter Anthropic.
De arbetar med
articiell intelligens, AI.
AI är smarta program
som finns till datorer
och mobiltelefoner.
I torsdags började aktier
i företaget Anthropic
att säljas på börsen i USA.
Den som köper en aktie
äger en liten del av företaget.
Det var många som ville
köpa aktier i Anthropic.
Det blev ett nytt rekord.
Företaget sålde aktier
för mer pengar
än något annat företag
när det kommit ut på börsen.
Företag Space X
hade rekordet tidigare.
De arbetar med
raketer och satelliter.
Företaget Anthropic
har gjort AI-tjänsten Claude.
Den kan svara på frågor
och hjälpa människor
att skriva texter.
8 SIDOR/TT
Jag fatar inget, mer än att AI är AI
Hur funkar det med att sälja AI aktier? Asså lite mer spesefikt vad är det man äger?🤔
prova ai gemini
prova ai gemini nu
Hej!
Aktier i ett företag för AI
fungerar på samma sätt
som andra aktier.
När du köper en aktie
köper du en del av företaget.
Ju fler aktier desto större
del av företaget äger du.
Vänligen,
Det var en bra nyhet. Hälsningar från Medis på Åland.
Varför ska man ha en massa AI överallt?! Folk borde ta reda på mer själva!!
GÖRA MER SJÄLVA!!!!!
Hej 8 Sidor!
Fixa gärna ordet ”articiell”, ni hittar det i första delen.
Tack!