Google stänger av AI i skolor
Företaget Google stänger av
tekniken AI i
i datorerna i skolor i USA.
Senare kan det bli så
i skolor i hela världen.
Många skolor i USA
använder program i sina datorer
från företaget Google.
Ett sådant program är Gemini.
Det är ett smart program
med AI, artificiell intelligens.
Programmet kan svara på frågor
och skriva texter.
Google har fått kritik
för att tekniken AI
alltid är på
i skolornas datorer.
Politiker har tyckt att Google
tvingar barn att använda AI.
Det är fel, tycker de.
Men nu ska tekniken AI
stängas av
i datorerna i skolan.
Ungefär 150 miljoner barn i världen
använder Googles program i skolan.
Det skriver två amerikanska politiker.
De vill att Google stänger av AI
i alla program i skolornas datorer.
8 SIDOR/TT
- Google är ett amerikanskt företag.
- Det arbetar med internet och teknik.
- Många använder Google
för att söka efter information
på internet.
- Google har också program
för att mejla och skriva texter.
- Företaget har program med tekniken AI.
AI betyder artificiell intelligens.
Det är en maskin som
bland annat kan svara på frågor.
Men AI kan också göra fel.
- Google har byggt in AI
i programmen som söker
efter information på internet.
dåligt att stänga av ai i skola
dåligt att stänga av aii skolan
Hallå! AI/Artificiell intelligens är dåligt för miljön och klimatet för att det tar mycket energi 😡😭🥀