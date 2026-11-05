Google stänger av AI i skolor

Företaget Google stänger av

tekniken AI i

i datorerna i skolor i USA.

Senare kan det bli så

i skolor i hela världen.

Många skolor i USA

använder program i sina datorer

från företaget Google.

Ett sådant program är Gemini.

Det är ett smart program

med AI, artificiell intelligens.

Programmet kan svara på frågor

och skriva texter.

Google har fått kritik

för att tekniken AI

alltid är på

i skolornas datorer.

Politiker har tyckt att Google

tvingar barn att använda AI.

Det är fel, tycker de.

Men nu ska tekniken AI

stängas av

i datorerna i skolan.

Ungefär 150 miljoner barn i världen

använder Googles program i skolan.

Det skriver två amerikanska politiker.

De vill att Google stänger av AI

i alla program i skolornas datorer.

8 SIDOR/TT