Nu är det val i Israel

I dag tisdag är det val

i landet Israel.

Folket ska välja

politiker till riksdagen.

Sedan ska landet

få en ny regering.

I dag är det

Benjamin Netanyahu

som är ledare för regeringen.

Han är 77 år.

Hans regering

är längst till höger i politiken

av alla regeringar som Israel haft.

Det säger experter.

Benjamin Netanyahu

är misstänkt för fusk med pengar.

Han är också misstänkt för brott

mot krigets lagar i området Gaza.

Hans motståndare i valet

heter Gadi Eisenkot och är 66 år.

Han har tidigare

varit chef för militärerna.

Hans parti är i mitten av politiken.

Ingen av de båda vill att Palestina

ska vara ett eget land.

Ingen har pratat om fred.

Men Gadi Eisenkot har sagt

att han vill ha mindre våld mot

palestinier i området Västbanken.

Eisenkot vill också undersöka

hur attacken mot Israel

kunde hända den 7 oktober år 2023.

Netanyahu vill inte ha

en sådan undersökning.

Valet i Israel kommer bli

mycket jämnt, säger experter.

8 SIDOR/TT