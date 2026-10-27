Världen
Hon röstar i valet i Israel. Foto: David Goldman/AP/TT
Benjamin Netanyahu. Foto: Ariel Schalit/AP/TT
Gadi Eisenkot. Foto: Ariel Schalit/AP/TT
Nu är det val i Israel
I dag tisdag är det val
i landet Israel.
Folket ska välja
politiker till riksdagen.
Sedan ska landet
få en ny regering.
I dag är det
Benjamin Netanyahu
som är ledare för regeringen.
Han är 77 år.
Hans regering
är längst till höger i politiken
av alla regeringar som Israel haft.
Det säger experter.
Benjamin Netanyahu
är misstänkt för fusk med pengar.
Han är också misstänkt för brott
mot krigets lagar i området Gaza.
Hans motståndare i valet
heter Gadi Eisenkot och är 66 år.
Han har tidigare
varit chef för militärerna.
Hans parti är i mitten av politiken.
Ingen av de båda vill att Palestina
ska vara ett eget land.
Ingen har pratat om fred.
Men Gadi Eisenkot har sagt
att han vill ha mindre våld mot
palestinier i området Västbanken.
Eisenkot vill också undersöka
hur attacken mot Israel
kunde hända den 7 oktober år 2023.
Netanyahu vill inte ha
en sådan undersökning.
Valet i Israel kommer bli
mycket jämnt, säger experter.
8 SIDOR/TT
27 oktober 2026
Jag hoppas att en annan än Netanyahu blir ledare.
Han har förstört civilas liv varken i Gaza eller Israel.
Jag hoppas det är en som skulle absolut göra allt förutom bråk, fusk och krig. En som känner för livet, de fattiga och att hjälpa människor. 🩷