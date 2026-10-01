Världen

  • Mideast Emergency Landing

    Attacken hände på företaget Flydubais flygplan. Foto: AP/TT

  • APTOPIX Israel Mideast Emergency Landing

    Två av passagerarna som är hemma i Israel efter attacken. Foto: Ariel Schalit/AP/TT

Pilot försökte störta plan

En pilot försökte störta
ett flygplan på väg mot Israel.
Han attackerade
den andra piloten,
som var planets kapten.

Det hände i luften
ovanför Jordanien.
Planet sjönk från
tio tusen meter
till fem tusen meter
på en minut.

Piloten använde en kniv.
Kaptenen blev skadad.
Men han fick hjälp
av passagerare
att stoppa attacken.

Planet hade 174 passagerare.
De flesta var från Israel.
Planet hade flugit från
Dubai i Förenade arabemiraten.

Efter attacken vände planet
och landade i norra Saudiarabien.
Passagerarna flögs hem
med andra plan.

Kaptenen är från Indien.
Nu hyllar Indiens ledare
och Israels ledare honom.

– Han räddade många liv
och stoppade en tragedi.
Indien är stolt.

Det säger Indiens ledare
Narendra Modi.

Det är inte klart än
varför piloten
attackerade sin kapten
och försökte störta planet.
Poliserna undersöker det.

8 SIDOR/TT

1 oktober 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. tedy skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 10:53

    läskigt–

    Svara
  2. mia skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 10:57

    min hyllning går till denna fantastiska indiska kaptenen ,som räddade många liv.såna som du behövs.tack😘😘😍😍

    Svara
  3. FCH skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 10:58

    varför försökte piloten störta planet😠😠😠😤😤

    Svara
  4. mamma skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 11:41

    fch han är en psykopat!en normal människa gör INTE så.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar