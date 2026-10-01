Världen
Attacken hände på företaget Flydubais flygplan. Foto: AP/TT
Två av passagerarna som är hemma i Israel efter attacken. Foto: Ariel Schalit/AP/TT
Pilot försökte störta plan
En pilot försökte störta
ett flygplan på väg mot Israel.
Han attackerade
den andra piloten,
som var planets kapten.
Det hände i luften
ovanför Jordanien.
Planet sjönk från
tio tusen meter
till fem tusen meter
på en minut.
Piloten använde en kniv.
Kaptenen blev skadad.
Men han fick hjälp
av passagerare
att stoppa attacken.
Planet hade 174 passagerare.
De flesta var från Israel.
Planet hade flugit från
Dubai i Förenade arabemiraten.
Efter attacken vände planet
och landade i norra Saudiarabien.
Passagerarna flögs hem
med andra plan.
Kaptenen är från Indien.
Nu hyllar Indiens ledare
och Israels ledare honom.
– Han räddade många liv
och stoppade en tragedi.
Indien är stolt.
Det säger Indiens ledare
Narendra Modi.
Det är inte klart än
varför piloten
attackerade sin kapten
och försökte störta planet.
Poliserna undersöker det.
8 SIDOR/TT
1 oktober 2026
läskigt–
min hyllning går till denna fantastiska indiska kaptenen ,som räddade många liv.såna som du behövs.tack😘😘😍😍
varför försökte piloten störta planet😠😠😠😤😤
fch han är en psykopat!en normal människa gör INTE så.