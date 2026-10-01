Pilot försökte störta plan

En pilot försökte störta

ett flygplan på väg mot Israel.

Han attackerade

den andra piloten,

som var planets kapten.

Det hände i luften

ovanför Jordanien.

Planet sjönk från

tio tusen meter

till fem tusen meter

på en minut.

Piloten använde en kniv.

Kaptenen blev skadad.

Men han fick hjälp

av passagerare

att stoppa attacken.

Planet hade 174 passagerare.

De flesta var från Israel.

Planet hade flugit från

Dubai i Förenade arabemiraten.

Efter attacken vände planet

och landade i norra Saudiarabien.

Passagerarna flögs hem

med andra plan.

Kaptenen är från Indien.

Nu hyllar Indiens ledare

och Israels ledare honom.

– Han räddade många liv

och stoppade en tragedi.

Indien är stolt.

Det säger Indiens ledare

Narendra Modi.

Det är inte klart än

varför piloten

attackerade sin kapten

och försökte störta planet.

Poliserna undersöker det.

8 SIDOR/TT