Världen
Israels soldater i området Gaza. Där har varit krig sedan oktober år 2023. Bilden är från december år 2025. Foto: Sam Mednick/AP/TT
Då lämnar Israel Gaza
USA och Israel har
haft ett möte.
Länderna har pratat
om Israels militärer
i det palestinska området Gaza.
Nu är USA och Israel
överens om att militärerna
ska lämna Gaza
efter att gruppen Hamas
lämnat ifrån sina vapen.
Hamas styr i Gaza.
USAs plan var först
att militärerna skulle
lämna Gaza samtidigt
som Hamas lämnade
ifrån sina vapen.
USA ville också starta
en ny palestinsk grupp.
Den skulle ta hand om
Hamas vapnen.
Men Israels ledare
Benjamin Netanyahu
sa nej till det.
Han vill att Hamas
ska lämna sin vapen först.
USA militärer ska se till
att det blir gjort.
Sedan ska vapnen förstöras.
Först när det är gjort
ska Israels militärer
lämna Gaza.
Det säger Netanyahu.
USA stöttar Israels plan.
USA kan börja ta Hamas vapen
inom 30 dagar.
Det säger USAs ledare Donal Trumps
svärson Jared Kushner.
Han har haft möten
med Israel och Hamas.
Flera länder har kritiserat
Israels plan.
Den är orättvis,
säger länderna.
Hamas har sagt
att de ska följa USAs
tidigare plan.
Det är inte känt om de
säger ja till Israels ändringar.
8 SIDOR/TT
18 augusti 2026