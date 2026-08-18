Då lämnar Israel Gaza

USA och Israel har

haft ett möte.

Länderna har pratat

om Israels militärer

i det palestinska området Gaza.

Nu är USA och Israel

överens om att militärerna

ska lämna Gaza

efter att gruppen Hamas

lämnat ifrån sina vapen.

Hamas styr i Gaza.

USAs plan var först

att militärerna skulle

lämna Gaza samtidigt

som Hamas lämnade

ifrån sina vapen.

USA ville också starta

en ny palestinsk grupp.

Den skulle ta hand om

Hamas vapnen.

Men Israels ledare

Benjamin Netanyahu

sa nej till det.

Han vill att Hamas

ska lämna sin vapen först.

USA militärer ska se till

att det blir gjort.

Sedan ska vapnen förstöras.

Först när det är gjort

ska Israels militärer

lämna Gaza.

Det säger Netanyahu.

USA stöttar Israels plan.

USA kan börja ta Hamas vapen

inom 30 dagar.

Det säger USAs ledare Donal Trumps

svärson Jared Kushner.

Han har haft möten

med Israel och Hamas.

Flera länder har kritiserat

Israels plan.

Den är orättvis,

säger länderna.

Hamas har sagt

att de ska följa USAs

tidigare plan.

Det är inte känt om de

säger ja till Israels ändringar.

8 SIDOR/TT