Nytt val i Spanien

Spaniens ledare Pedro Sánchez

har bestämt att det ska bli

ett nytt val i landet.

Det händer efter krisen med

höga hyror i landet.

I fredags skulle Spaniens riksdag

rösta om en ny lag om hyror.

Lagen skulle göra det förbjudet

att vräka fattiga människor

från sina lägenheter.

Men riksdagen röstade nej

till regeringens förslag.

Partiet Junts röstade

med de tre andra partierna

till höger.

Ett av dem är det

högerextrema partiet Vox.

Därför vann inte

regeringens förslag.

Ledaren Pedro Sánchez

är socialdemokrat och

till vänster i politiken.

Han säger att Spaniens folk

nu måste bestämma sig

för vilken politik de vill ha.

Det nya valet ska vara

den 29 november.

8 SIDOR/TT

Protester mot höga hyror