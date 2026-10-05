Världen

Ledaren är på tv. Folk i en bar lyssnar och tittar.

Spaniens ledare höll tal i tv där han berättade att det ska bli ett nytt val i landet. Foto: Armangue/AP/TT

Nytt val i Spanien

Spaniens ledare Pedro Sánchez
har bestämt att det ska bli
ett nytt val i landet.

Det händer efter krisen med
höga hyror i landet.

I fredags skulle Spaniens riksdag
rösta om en ny lag om hyror.
Lagen skulle göra det förbjudet
att vräka fattiga människor
från sina lägenheter.

Men riksdagen röstade nej
till regeringens förslag.

Partiet Junts röstade
med de tre andra partierna
till höger.
Ett av dem är det
högerextrema partiet Vox.
Därför vann inte
regeringens förslag.

Ledaren Pedro Sánchez
är socialdemokrat och
till vänster i politiken.

Han säger att Spaniens folk
nu måste bestämma sig
för vilken politik de vill ha.

Det nya valet ska vara
den 29 november.

8 SIDOR/TT

Protester mot höga hyror

5 oktober 2026

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