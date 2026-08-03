Minst 72 döda i Ceuta

Förra veckan tog sig

många tusen människor

från Marocko till området Ceuta

i norra Afrika.

Ceuta är en del av Spanien.

Marockos myndigheter

sa åt människor att ta sig dit.

Det berättar flera för journalister.

Minst 72 av dem som simmade

över gränsen har dött.

De drunknade.

Spanien säger att de nu

har fört de flesta

tillbaka till Marocko.

Spanien har också ordnat

en gräns ute i havet.

Marockos regering kan ha använt

människorna för att skapa bråk

med Spanien och EU.

Det säger flera experter

på politik om flyktingar.

Spaniens ledare besökte

nyligen Marockos granne

landet Algeriet.

Det gillar inte Marocko.

Marocko och Algeriet

har varit fiender länge.

Marockos regering

blev anklagad för att göra

samma sak år 2021.

De sa åt vakter i Marocko

att inte kontrollera

gränsen mot Ceuta.

Då kunde flera tusen människor

ta sig in i Ceuta.

8 SIDOR/TT

Människor simmar över gränsen