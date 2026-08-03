Världen
Spanska vakter ser till att människor åker tillbaka till Marocko från området Ceuta. Foton: Antonio Sempere/AP/TT
Spanska poliser kontrollerar den nya gränsen i havet som Spanien har ordnat.
Minst 72 döda i Ceuta
Förra veckan tog sig
många tusen människor
från Marocko till området Ceuta
i norra Afrika.
Ceuta är en del av Spanien.
Marockos myndigheter
sa åt människor att ta sig dit.
Det berättar flera för journalister.
Minst 72 av dem som simmade
över gränsen har dött.
De drunknade.
Spanien säger att de nu
har fört de flesta
tillbaka till Marocko.
Spanien har också ordnat
en gräns ute i havet.
Marockos regering kan ha använt
människorna för att skapa bråk
med Spanien och EU.
Det säger flera experter
på politik om flyktingar.
Spaniens ledare besökte
nyligen Marockos granne
landet Algeriet.
Det gillar inte Marocko.
Marocko och Algeriet
har varit fiender länge.
Marockos regering
blev anklagad för att göra
samma sak år 2021.
De sa åt vakter i Marocko
att inte kontrollera
gränsen mot Ceuta.
Då kunde flera tusen människor
ta sig in i Ceuta.
8 SIDOR/TT
3 augusti 2026
Ceuta är Marockansk det koloniserade från Spanien,