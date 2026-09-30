Världen
Folk protesterar mot höga hyror i Spaniens huvudstad Madrid. Foto: Manu Fernandez/AP/TT
87-åriga Maricarmen hade inte råd att bo kvar i sin lägenhet. Foto: Fernando Sánchez/AP/TT
Protester mot höga hyror
Det är kris med
lägenheter i Spanien.
Hyrorna är mycket höga.
I huvudstaden Madrid
har hyrorna blivit
dubbelt så dyra
de senaste tio åren.
Många har inte råd
att bo kvar.
De blir vräkta.
Nyligen tvingade poliserna
en 87-årig kvinna
att lämna sin lägenhet.
Då hade hon bott
i den i över 70 år.
Efter det blev det
stora protester.
Folk är arga på regeringen.
Kvinnan heter
María del Carmen Abasca.
Hon kallas för Maricarmen.
Hennes lägenhet ligger
i ett fint område i Madrid.
År 2018 fick huset
med hennes lägenhet
en ny ägare.
Först höjde den nya ägaren
hyran på Maricarmens lägenhet.
Hyran ökade från ungefär
sex tusen kronor
till trettio tusen kronor.
Sedan sänkte ägaren hyran.
Men Maricarmen hade fortfarande
inte råd att betala.
Därför tvingade poliserna
henne att lämna lägenheten.
Hon blev vräkt.
Tack vare protesterna
har Maricarmen
fått tillbaka lägenheten.
Hon ska betala ungefär
lika mycket som hon gjorde
innan ägaren höjde hyran.
Nu jobbar regeringen
med en ny lag.
Den ska göra det förbjudet
att vräka fattiga.
Lagen ska gälla fram
till år 2030.
Spaniens riksdag ska
rösta om lagen på fredag.
8 SIDOR/TT
30 september 2026
Jag kommer från Spanien, och det verkliga problemet är att Pedro Sánchez och hans kumpaner har stulit alla pengar sedan han blev premiärminister.
Marocko stal information från honom och utpressar honom; det var därför händelsen i Ceuta inträffade.
Vi har höga hyror i sverige med