Protester mot höga hyror

Det är kris med

lägenheter i Spanien.

Hyrorna är mycket höga.

I huvudstaden Madrid

har hyrorna blivit

dubbelt så dyra

de senaste tio åren.

Många har inte råd

att bo kvar.

De blir vräkta.

Nyligen tvingade poliserna

en 87-årig kvinna

att lämna sin lägenhet.

Då hade hon bott

i den i över 70 år.

Efter det blev det

stora protester.

Folk är arga på regeringen.

Kvinnan heter

María del Carmen Abasca.

Hon kallas för Maricarmen.

Hennes lägenhet ligger

i ett fint område i Madrid.

År 2018 fick huset

med hennes lägenhet

en ny ägare.

Först höjde den nya ägaren

hyran på Maricarmens lägenhet.

Hyran ökade från ungefär

sex tusen kronor

till trettio tusen kronor.

Sedan sänkte ägaren hyran.

Men Maricarmen hade fortfarande

inte råd att betala.

Därför tvingade poliserna

henne att lämna lägenheten.

Hon blev vräkt.

Tack vare protesterna

har Maricarmen

fått tillbaka lägenheten.

Hon ska betala ungefär

lika mycket som hon gjorde

innan ägaren höjde hyran.

Nu jobbar regeringen

med en ny lag.

Den ska göra det förbjudet

att vräka fattiga.

Lagen ska gälla fram

till år 2030.

Spaniens riksdag ska

rösta om lagen på fredag.

8 SIDOR/TT