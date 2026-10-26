Världen
Så här kan dinosaurien ha sett ut. Bild: Sergey Krasovskiy och Pedro Salas
Okänd dinosaurie upptäckt
Forskare hittade en bit ben
från en dinosaurie.
Det är en sorts dinosaurie
som forskare inte känt till.
Biten av ben låg i en låda
på ett museum i London.
Den var bortglömd i över 100 år.
Nu har forskarna upptäckt
att benet kommer från
en tidigare okänd dinosaurie.
Dinosaurien åt kött.
Den var ungefär fyra meter lång
och en och en halv meter hög.
Dinosaurien hade nog
fjädrar och långa klor.
En forskare säger att den
gärna hade jagat människor.
Vi hade varit lagom stora
för den att fånga.
Men dinosaurien levde
för 120 miljoner år sedan.
Då fanns inga människor.
8 SIDOR/TT
26 oktober 2026
Varför dog alla dinosaurier 8 sidor???
Ja något gick fel i evolutionen. Vår art skulle aldrig utvecklats. Ett skadedjur som förstör planeten med sin nonchalans.