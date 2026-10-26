Okänd dinosaurie upptäckt

Forskare hittade en bit ben

från en dinosaurie.

Det är en sorts dinosaurie

som forskare inte känt till.

Biten av ben låg i en låda

på ett museum i London.

Den var bortglömd i över 100 år.

Nu har forskarna upptäckt

att benet kommer från

en tidigare okänd dinosaurie.

Dinosaurien åt kött.

Den var ungefär fyra meter lång

och en och en halv meter hög.

Dinosaurien hade nog

fjädrar och långa klor.

En forskare säger att den

gärna hade jagat människor.

Vi hade varit lagom stora

för den att fånga.

Men dinosaurien levde

för 120 miljoner år sedan.

Då fanns inga människor.

8 SIDOR/TT