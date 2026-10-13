Världen
Människor i Indien protesterar. Foto: Manish Swarup/AP/TT
Många poliser i Indien kallades in under protesterna. Foto: AP/TT
Protester i Indien
I Indien bor flest
människor i världen.
Där bor nästan
1,5 miljarder människor.
Många unga indier
har svårt att hitta jobb
eller få utbildning.
Förra veckan protesterade
många unga människor i Indiens
huvudstad New Delhi.
De protesterade
för demokratin
och rätten att rösta.
Myndigheter har tagit bort
130 miljoner namn
från listorna över
vilka som får rösta.
Människor är oroliga för
att även personer
som har rätt att rösta
har tagits bort från listorna.
Många som protesterar
stöder också en grupp
som kallas Kackerlackspartiet.
Partiet startade protesterna.
Partiets namn kommer från
vad en domare i landet sagt.
Han jämförde vissa unga indier
med kackerlackor.
Poliserna tog fast ledaren
för Kackerlackspartiet i lördags.
Tusentals andra greps också.
Ledaren släpptes senare.
Nu får Indien kritik
från Förenta Nationerna, FN.
FN säger att myndigheterna i Indien
måste respektera människors rätt
att protestera fredligt.
8 SIDOR/TT
- Indien har fria val.
Men experter säger
att landet har problem
med sin demokrati.
- Narendra Modi är ledare
för Indiens största parti BJP.
Han har styrt sedan år 2014.
- Partiets politik
handlar mycket om att du
ska leva på ett visst sätt.
Det har med hinduisk kultur att göra.
- Sikher är en liten grupp i Indien
jämfört med hinduer.
Sikher har en annan kultur.
Vissa sikher känner oro
för sina rättigheter
med Modis politik.
- Journalister och politiker
som är motståndare till Modi
kan inte heller jobba helt fritt.
Så ska det inte vara i en demokrati.
13 oktober 2026
💞😮😮
Det är missvisande att påstå att BJP tvingar Indier att leva på ett visst sätt. Kritik mot Modi bör också sättas i sitt politiska och historiska sammanhang. Situationen för journalister och demokratin bör jämföras sakligt även med INC:s tid vid makten, i stället för att ge läsarna en ensidig bild.