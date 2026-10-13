Protester i Indien

I Indien bor flest

människor i världen.

Där bor nästan

1,5 miljarder människor.

Många unga indier

har svårt att hitta jobb

eller få utbildning.

Förra veckan protesterade

många unga människor i Indiens

huvudstad New Delhi.

De protesterade

för demokratin

och rätten att rösta.

Myndigheter har tagit bort

130 miljoner namn

från listorna över

vilka som får rösta.

Människor är oroliga för

att även personer

som har rätt att rösta

har tagits bort från listorna.

Många som protesterar

stöder också en grupp

som kallas Kackerlackspartiet.

Partiet startade protesterna.

Partiets namn kommer från

vad en domare i landet sagt.

Han jämförde vissa unga indier

med kackerlackor.

Poliserna tog fast ledaren

för Kackerlackspartiet i lördags.

Tusentals andra greps också.

Ledaren släpptes senare.

Nu får Indien kritik

från Förenta Nationerna, FN.

FN säger att myndigheterna i Indien

måste respektera människors rätt

att protestera fredligt.

8 SIDOR/TT