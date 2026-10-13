Världen

  • India Protests

    Människor i Indien protesterar. Foto: Manish Swarup/AP/TT

  • India Cockroach Protest

    Många poliser i Indien kallades in under protesterna. Foto: AP/TT

Protester i Indien

I Indien bor flest
människor i världen.
Där bor nästan
1,5 miljarder människor.

Många unga indier
har svårt att hitta jobb
eller få utbildning.

Förra veckan protesterade
många unga människor i Indiens
huvudstad New Delhi.
De protesterade
för demokratin
och rätten att rösta.

Myndigheter har tagit bort
130 miljoner namn
från listorna över
vilka som får rösta.

Människor är oroliga för
att även personer
som har rätt att rösta
har tagits bort från listorna.

Många som protesterar
stöder också en grupp
som kallas Kackerlackspartiet.
Partiet startade protesterna.

Partiets namn kommer från
vad en domare i landet sagt.
Han jämförde vissa unga indier
med kackerlackor.

Poliserna tog fast ledaren
för Kackerlackspartiet i lördags.
Tusentals andra greps också.
Ledaren släpptes senare.

Nu får Indien kritik
från Förenta Nationerna, FN.

FN säger att myndigheterna i Indien
måste respektera människors rätt
att protestera fredligt.

8 SIDOR/TT

Narendra Modi leder Indien
  • Indien har fria val.
    Men experter säger
    att landet har problem
    med sin demokrati.
  • Narendra Modi är ledare
    för Indiens största parti BJP.
    Han har styrt sedan år 2014.
  • Partiets politik
    handlar mycket om att du
    ska leva på ett visst sätt.
    Det har med hinduisk kultur att göra.
  • Sikher är en liten grupp i Indien
    jämfört med hinduer.
    Sikher har en annan kultur.
    Vissa sikher känner oro
    för sina rättigheter
    med Modis politik.
  • Journalister och politiker
    som är motståndare till Modi
    kan inte heller jobba helt fritt.
    Så ska det inte vara i en demokrati.
Han pratar i två små mikrofoner.
Indiens ledare Narendra Modi.
Foto: AP/TT

13 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. Milenka skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 10:21

    💞😮😮

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  2. Mee skriver:
    13 oktober, 2026 kl. 10:54

    Det är missvisande att påstå att BJP tvingar Indier att leva på ett visst sätt. Kritik mot Modi bör också sättas i sitt politiska och historiska sammanhang. Situationen för journalister och demokratin bör jämföras sakligt även med INC:s tid vid makten, i stället för att ge läsarna en ensidig bild.

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