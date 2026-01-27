Nytt avtal om handel

Europeiska unionen, EU,

och landet Indien

har i nästan 20 år

jobbat med ett avtal

om handel.

Nu är det klart.

Avtalet gör det billigare

för företag i EU och Indien

att handla med varandra.

Det ska bland annat göra

att Indien kan köpa

fler bilar från Europa.

Indiens statsminister

Narendra Modi och

EUs ledare Ursula von der Leyen

ska ha möte i dag, tisdag.

Då kan mer om avtalet bli känt.

USA höjde tullarna

mot Indien förra året.

Tullarna gör det svårare

för företag i Indien

att sälja saker till USA.

Tullar gör saker dyrare.

Sedan dess har Indien

också ordnat avtal om handel

med bland annat

Storbritannien, Oman

och Nya Zeeland.

EU har också skrivit

ett avtal om handel

med flera länder

i Sydamerika.

Men det har blivit

bråk om det.

Avtalet i Sydamerika.

