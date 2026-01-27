Världen
Indiens statsminister Narendra Modi tar i hand med EUs ledare Antonio Costa och Ursula von der Leyen. Foto: Manish Swarup/AP/TT
Nytt avtal om handel
Europeiska unionen, EU,
och landet Indien
har i nästan 20 år
jobbat med ett avtal
om handel.
Nu är det klart.
Avtalet gör det billigare
för företag i EU och Indien
att handla med varandra.
Det ska bland annat göra
att Indien kan köpa
fler bilar från Europa.
Indiens statsminister
Narendra Modi och
EUs ledare Ursula von der Leyen
ska ha möte i dag, tisdag.
Då kan mer om avtalet bli känt.
USA höjde tullarna
mot Indien förra året.
Tullarna gör det svårare
för företag i Indien
att sälja saker till USA.
Tullar gör saker dyrare.
Sedan dess har Indien
också ordnat avtal om handel
med bland annat
Storbritannien, Oman
och Nya Zeeland.
EU har också skrivit
ett avtal om handel
med flera länder
i Sydamerika.
Men det har blivit
bråk om det.
Avtalet i Sydamerika.

27 januari 2026
