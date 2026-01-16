Världen
Ett kolkraftverk i Kina. Foto: Ng Han Guan/AP/TT
Kina gör mindre el med kol
I Kina och i Indien
och andra länder
finns det kraftverk
som eldar kol för att göra el.
Förra året minskade
el från kol i både
Kina och Indien.
Det är bra för klimatet.
I Kina minskade el
från kol med 3 procent.
I Indien minskade el
från kol med 1,6 procent.
Båda länderna har byggt kraftverk
som gör el på andra sätt.
Det är kraftverk som gör el
från sol, vind och vatten.
Men Kina har också byggt
nya kraftverk för kol.
Kinas ledare har bestämt
att Kina ska sluta släppa ut gaser
som gör klimatet varmare.
Utsläppen ska vara
helt borta år 2060.
Kina släpper ut
mest sådana gaser
av alla länder i världen.
