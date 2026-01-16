Kina gör mindre el med kol

I Kina och i Indien

och andra länder

finns det kraftverk

som eldar kol för att göra el.

Förra året minskade

el från kol i både

Kina och Indien.

Det är bra för klimatet.

I Kina minskade el

från kol med 3 procent.

I Indien minskade el

från kol med 1,6 procent.

Båda länderna har byggt kraftverk

som gör el på andra sätt.

Det är kraftverk som gör el

från sol, vind och vatten.

Men Kina har också byggt

nya kraftverk för kol.

Kinas ledare har bestämt

att Kina ska sluta släppa ut gaser

som gör klimatet varmare.

Utsläppen ska vara

helt borta år 2060.

Kina släpper ut

mest sådana gaser

av alla länder i världen.

8 SIDOR/TT