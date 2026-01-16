Världen

Rök stiger mot himlen från ett stort kraftverk. Intill ligger en staden med hus.

Ett kolkraftverk i Kina. Foto: Ng Han Guan/AP/TT

Kina gör mindre el med kol

I Kina och i Indien
och andra länder
finns det kraftverk
som eldar kol för att göra el.

Förra året minskade
el från kol i både
Kina och Indien.
Det är bra för klimatet.

I Kina minskade el
från kol med 3 procent.
I Indien minskade el
från kol med 1,6 procent.

Båda länderna har byggt kraftverk
som gör el på andra sätt.
Det är kraftverk som gör el
från sol, vind och vatten.
Men Kina har också byggt
nya kraftverk för kol.

Kinas ledare har bestämt
att Kina ska sluta släppa ut gaser
som gör klimatet varmare.
Utsläppen ska vara
helt borta år 2060.

Kina släpper ut
mest sådana gaser
av alla länder i världen.

8 SIDOR/TT

16 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 januari, 2026 kl. 09:57

    🥰

    Svara
  2. Birgitta skriver:
    16 januari, 2026 kl. 14:45

    Hej, jag gillade artikeln men den gav mig dåliga vibbar. Förbättra gärna det till nästa gång. Tack på förhand från Birgitta

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar